Юлия Снигирь назвала зарубежную коллегу, которой восхищается

Юлия Снигирь в соцсети опубликовала фотографию голливудской актрисы Ани Тейлор-Джой. На кадре, который был сделан для обложки издания Veriety, она предстала в необычном образе. Звезда сериала «Ход королевы» запечатлена в белом платье, напоминающем цветок или раковину.