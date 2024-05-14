Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 мая 2024, новость

Юлия Снигирь назвала зарубежную коллегу, которой восхищается

Актриса опубликовала кадр из недавней фотосессии Ани Тейлор-Джой для глянца

Юлия Снигирь в соцсети опубликовала фотографию голливудской актрисы Ани Тейлор-Джой. На кадре, который был сделан для обложки издания Veriety, она предстала в необычном образе. Звезда сериала «Ход королевы» запечатлена в белом платье, напоминающем цветок или раковину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Снигирь восхитилась красотой своей зарубежной коллеги и сделала неожиданное признание.

«Слежу за ней», — подписала снимок звезда картины «Мастер и Маргарита».

Напомним, Аня Тейлор-Джой — известная голливудская актриса, получившая мировую известность благодаря сериалу «Ход королевы», в котором она сыграла гениальную шахматистку Элизабет Хармон. За участие в этом проекте Тейлор-Джой получила несколько наград, в том числе «Золотой глобус».

Также зрители знают актрису по таким проектам, как «Дюна: Часть вторая», «Острые козырьки», «Варяг», «Меню» и другим.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Юлия Снигирь
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
1 р.
Мастер и Маргарита
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой
Anya Taylor-Joy
Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Юлия Снигирь в образе героини Достоевского: первые кадры
Варяг
Острые козырьки
Острые козырьки
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь высказалась о сравнениях с Анной Ковальчук
Меню
Ход королевы
Юлия Снигирь
Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Зендая
Зендая появилась на премьере в костюме робота
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Полина Цыганова и Евгений Цыганов
Цыганов с дочерью, Снигирь, Эрнст на закрытии кинофестиваля «Зимний»
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Кадр из сериала «Кеша должен умереть»
Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова
Кадр из сериала «Танго»
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Екатерина Вилкова
Вилкова, Снигирь, Верники, Арнтгольц посетили премьеру фильма
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Кадр из сериала «Дело Германа»
Юлия Снигирь в неожиданном образе снимается в новом сериале
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Алексей Гуськов и Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Кадр из сериала «Шаляпин»
Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь
Мария и Анна Пересильд
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
Светлана Ходченкова
Ходченкова, Снигирь, Галич: звезды посетили премьеру фильма
Аскар Ильясов и Юлия Снигирь в сериале «Престиж»
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Юлия Снигирь на съемках сериала «Кеша»
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Снигирь и Цыганов на открытии кинофестиваля: фоторепортаж
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Режиссер «Воланда» усомнился в выходе фильма
Аня Тейлор-Джой
Звезда «Хода королевы» хочет побриться налысо ради роли
Светлана Ходченкова
Снигирь с Цыгановым, Варнава на премьере фильма с Ходченковой
Александр Горбатов
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Аня Тейлор-Джой
Звезда «Хода королевы» появилась на премьере нового фильма
Юлия Снигирь и Аглая Тарасова
Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Цыганов со Снигирь, Судзиловская и другие на премьере «Медеи»
Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы»
Создатели «Хода королевы» ответили на вопрос о продолжении
Анна Лилиенталь и Юлия Снигирь
Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»
Аугуст Диль в фильме «Тайная жизнь»
Стало известно, кто играет Воланда в ленте с Цыгановым и Снигирь
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Светлана Ходченкова
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Цыганов и Снигирь станут Мастером и Маргаритой в «Воланде»
Кадр из фильма «Время года зима»
Юлия Снигирь подстриглась ради роли: первые фото в образе
Новые трейлеры
Властелин колец: Кольца власти
Тизер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь