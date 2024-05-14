Юлия Снигирь назвала зарубежную коллегу, которой восхищается

Юлия Снигирь в соцсети опубликовала фотографию голливудской актрисы Ани Тейлор-Джой. На кадре, который был сделан для обложки издания Veriety, она предстала в необычном образе. Звезда сериала «Ход королевы» запечатлена в белом платье, напоминающем цветок или раковину.
Снигирь восхитилась красотой своей зарубежной коллеги и сделала неожиданное признание.
«Слежу за ней», — подписала снимок звезда картины «Мастер и Маргарита».
Напомним, Аня Тейлор-Джой — известная голливудская актриса, получившая мировую известность благодаря сериалу «Ход королевы», в котором она сыграла гениальную шахматистку Элизабет Хармон. За участие в этом проекте Тейлор-Джой получила несколько наград, в том числе «Золотой глобус».
Также зрители знают актрису по таким проектам, как «Дюна: Часть вторая», «Острые козырьки», «Варяг», «Меню» и другим.