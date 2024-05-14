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14 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Кевин Костнер геройствует на Диком Западе

Актер поставил масштабный вестерн «Горизонты: Часть 1» и сыграл в нем главную роль
Во время загрузки произошла ошибка.

Появился дублированный трейлер драматического вестерна «Горизонты: Часть 1», ставшего первой за двадцать лет режиссерской работой Кевина Костнера. Он же исполнил  главную роль. В фильме также заняты Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон и Джена Мэлоун.

Действие картины происходит на Диком Западе. Сюжет охватывает около пятнадцати лет, начавшись во времена Гражданской войны в США в 1861 году. Героев ждет много испытаний, которые им предстоит проходить на фоне разобщенной, воюющей сама с собой страны.

Кевин Костнер задумал «Горизонты» как сагу, состоящую из нескольких частей. Выход фильма «Горизонты: Часть 1» запланирован на 28 июня, а продолжение выйдет уже 16 августа. Премьеры следующих двух частей пока не анонсируются.

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