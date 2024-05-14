Трейлер дня: Кевин Костнер геройствует на Диком Западе

Действие картины происходит на Диком Западе. Сюжет охватывает около пятнадцати лет, начавшись во времена Гражданской войны в США в 1861 году. Героев ждет много испытаний, которые им предстоит проходить на фоне разобщенной, воюющей сама с собой страны.