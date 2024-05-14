Звезда «Мстителей» нарушил важный запрет на Met Gala

Австрайлиский актер Крис Хемсворт нарушил важный запрет на ежегодном балу Met Gala. Об этом пишет портал E! News.
Известно, что в 2017 году члены совета директоров Метрополитен-музея, где проводится мероприятие, оказались возмущены тем, что знаменитости делают селфи в туалете. В связи с этим главный редактор Vogue Анна Винтур запретила гостям бала проносить с собой мобильные телефоны.
Однако звезда «Мстителей» рассказал, что он смог сделать несколько фотографий.
«Куча селфи. Селфи повсюду. В моем телефоне много селфи», — признался артист.
В мае прошлого года сообщалось, что рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) также нарушила один из самых важных запретов на Met Gala. Тогда исполнительницу сняли с электронной сигаретой на красной дорожке.