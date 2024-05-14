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14 мая 2024, новость

Звезда «Мстителей» нарушил важный запрет на Met Gala

Гостям бала Met Gala запрещено проносить с собой мобильные телефоны
Крис Хемсворт на Met Gala 2024
Крис Хемсворт на Met Gala 2024 | Источник: Legion-Media.ru

Австрайлиский актер Крис Хемсворт нарушил важный запрет на ежегодном балу Met Gala. Об этом пишет портал E! News.

Известно, что в 2017 году члены совета директоров Метрополитен-музея, где проводится мероприятие, оказались возмущены тем, что знаменитости делают селфи в туалете. В связи с этим главный редактор Vogue Анна Винтур запретила гостям бала проносить с собой мобильные телефоны.

Однако звезда «Мстителей» рассказал, что он смог сделать несколько фотографий.

«Куча селфи. Селфи повсюду. В моем телефоне много селфи», — признался артист.

В мае прошлого года сообщалось, что рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) также нарушила один из самых важных запретов на Met Gala. Тогда исполнительницу сняли с электронной сигаретой на красной дорожке.

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