Фильм на вечер: стильный робо-триллер с Хилари Суэнк

В мире, где не осталось людей, воспроизводством земного населения занимаются роботы. В высокотехнологичном подземном бункере робот-гуманоид «Мама» воспитывает рожденную из пробирки девочку. Она живет вполне обычной жизнью — слушает песни из «Волшебника страны Оз», читает книжки, играет и изучает теорию человечества…
Но однажды к дверям бункера приходит раненая женщина. Попав внутрь, незнакомка ставит под угрозу связь между девочкой и «Матерью», всю жизнь уверявшей ребенка в том, что планета полностью непригодна для жизни.
«Дитя робота» — камерная фантастическая лента о взаимоотношениях человека и технологий, авторы которой пытаются ответить на вопрос, что станет с индивидуумом, полностью зависимым от искусственного интеллекта.
Несмотря на лаконизм выразительных средств, фильм погружает в убедительный футуристический мир, обладающий своей историей и философией. Молодая датская актриса Клара Ругор не теряется на фоне оскароносной Хилари Суэнк, а озвучившей «Мать» Роуз Бирн удается создать пугающий образ, отсылающий к «Терминатору».