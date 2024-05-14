Фильм на вечер: стильный робо-триллер с Хилари Суэнк

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456248606&hash=a89b15123b0b69ed&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В мире, где не осталось людей, воспроизводством земного населения занимаются роботы. В высокотехнологичном подземном бункере робот-гуманоид «Мама» воспитывает рожденную из пробирки девочку. Она живет вполне обычной жизнью — слушает песни из «Волшебника страны Оз», читает книжки, играет и изучает теорию человечества…

Но однажды к дверям бункера приходит раненая женщина. Попав внутрь, незнакомка ставит под угрозу связь между девочкой и «Матерью», всю жизнь уверявшей ребенка в том, что планета полностью непригодна для жизни.

«Дитя робота» — камерная фантастическая лента о взаимоотношениях человека и технологий, авторы которой пытаются ответить на вопрос, что станет с индивидуумом, полностью зависимым от искусственного интеллекта.