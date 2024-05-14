Звезда «Склифосовского» раскрыла трудности съемок сериала

Максим Аверин и Мария Куликова на съемках сериала «Склифосовский»

Актриса Мария Куликова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что съемки 11-го сезона сериала «Склифосовский» проходили очень тяжело.

Куликова объяснила, что на съемочной площадке стоял «собачий холод», когда они снимали сцену на дне карьера в Подмосковье. Артистка призналась, что наиболее трудно приходилось исполнителю главной роли Максиму Аверину.

«А все наши пресловутые известные теплые вагончики с горячим чаем оставались далеко от базы, где мы снимали. Хуже всего пришлось Максу, который торчал в этой расселине, потому что его очень тяжело было туда затащить. Это было достаточно высоко. И Максим уже не спускался вниз. Они его, бедолагу, туда поставили. Так он там и торчал!» — поделилась артистка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356130&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Куликова призналась, что ей было очень жаль Аверина. Она отметила, что эти съемки проходили не только в холод, но и ночью. Из-за этого многим артистам хотелось спать.

Куликова также рассказала, что не снималась в Кисловодске, где проходят съемки 12-го сезона.

«Мою героиню в Кисловодск не взяли. Мы очень смеялись, я все время это припоминаю режиссеру со словами: “Ну знаешь, если бы я в Кисловодск поехала…” Но для меня это такая же история, как и съемки в Туапсе. По сути, я ничего не потеряла. Так что, в общем, обид нет, все исчерпано!» — заявила артистка.

Ранее Максим Аверин заявил, что никогда не думал об эмиграции из России.