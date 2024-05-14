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14 мая 2024, новость

93-летний Иван Краско почувствовал себя плохо на фестивале и пошутил о здоровье

Актер напугал посетителей фестиваля подскочившим давлением
Иван Краско
Иван Краско | Источник: PersonaStars

Актер Иван Краско почувствовал себя плохо на фестивале «Виват кино России» и напугал собравшихся на мероприятии звезд. Об этом пишет PROZvezd.

Артист пришел в театр «Балтийский дом», на сцене которого проходит мероприятие, вместе с помощницей Дарьей. Многие отметили опрятный и ухоженный вид актера. Краско сам признавался, что пришел на фестиваль ради просмотра фильмов. В особенности артиста заинтересовал фильм «Воздух» Алексея Германа-мл.

В определенный момент артист почувствовал себя плохо, на место скоро пришел врач из театра и осмотрел Краско, у которого давление поднялось до 200. Несмотря на ухудшившееся самочувствие, актер решил остаться на фестивале и вскоре почувствовал себя лучше.

«Вроде отпустило. Сейчас подействует лекарство, мне станет полегче. Не переживайте, все нормально. Спасибо вам всем за поддержку, благодарю доктора. Было бы нелепо окочуриться на кинофестивале, но все обошлось, ребята», — пошутил Краско.

Ранее 93-летний Иван Краско рассказал о своем самочувствии.

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