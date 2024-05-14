Валерия Ланская рассказала о преследовавшем ее поклоннике

Валерия Ланская | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Валерия Ланская призналась в беседе с Леди Mail.ru что ее преследовал поклонник. По словам Ланской, мужчина поджидал ее у разных театров и следил за ее расписанием.

«Я это заметила и стала просить коллег проводить меня до машины. После этого “слежка” прекратилась», — поделилась актриса.

Ланская также была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.