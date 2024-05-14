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14 мая 2024, новость

Валерия Ланская рассказала о преследовавшем ее поклоннике

Актриса призналась, что просила коллег провожать ее до машины
Валерия Ланская
Валерия Ланская | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Валерия Ланская призналась в беседе с Леди Mail.ru что ее преследовал поклонник. По словам Ланской, мужчина поджидал ее у разных театров и следил за ее расписанием.

«Я это заметила и стала просить коллег проводить меня до машины. После этого “слежка” прекратилась», — поделилась актриса.

Ланская также была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

В феврале 2024-го Валерия Ланская призналась, что мошенники взломали ее аккаунт в социальных сетях. По словам Ланской, злоумышленники подделали ее голос с помощью нейросети и просили деньги от ее имени у знакомых. Посредством голосовых они пытались занять у коллег актрисы сумму от 30 до 70 тысяч рублей.

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