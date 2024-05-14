Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 мая 2024, новость

Близнецы из «Ворониных» высказались о съемках продолжения

Повзрослевшие актеры отреагировали на скандал вокруг проекта
Актеры сериала «Воронины» на съемках
Актеры сериала «Воронины» на съемках

Актеры Артем и Роман Пенчук, сыгравшие близнецов Филиппа и Кирилла в сериале «Воронины», отреагировали на скандал между артисткой Марией Ильюхиной, исполнявшей роль их старшей сестры Маши, и создателями проекта. Своим мнением они поделились в соцсети.

Братья сообщили, что так же, как и Ильюхина, не будут сниматься в продолжении проекта, однако не расстроены из-за этого факта. Артем и Роман напомнили, что не являются профессиональными актерами, а в сериал попали благодаря везению и тяге к познанию нового.

Близнецы подчеркнули, что им непонятна шумиха вокруг продолжения ситкома. «Там разве была у кого-то актерская игра? Пробежать два раза за сезон за диваном или в кадре поиграть в телефон сможет, извините, любой… Это чисто бизнес, ничего личного. Если решено, что должны сниматься другие актеры, значит, так оно выгоднее, вот и все», — написали Артем и Роман Пенчук.

Ранее Мария Ильюхина обвинила создателей проекта в предательстве, так как не получила приглашения присоединиться к касту спин-оффа сериала. Позже она рассказала, что авторы ситкома позвали ее на пробы, которые были провалены.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Воронины
Артем Пенчук
Николай Новоселов, Карина Орлова, Екатерина Волкова и Георгий Дронов
Екатерина Волкова заступилась за новую Машу Воронину
Мария Ильюхина
Мария Ильюхина
Роман Пенчук
Мария Ильюхина
Звезда «Ворониных» рассказала, как проходила пробы на свою роль
Екатерина Волкова и Георгий Дронов на съемках сериала «Костя — Вера»
Волкова, Дронов и молодые актеры: стартовали съемки продолжения «Ворониных»
Мария Ильюхина
Стало известно, почему Мария Ильюхина не сыграла в продолжении «Ворониных»
Мария Ильюхина
Звезда «Ворониных» заявила, что ее не позвали на съемки сиквела
Жерар Депардье
Звездный адвокат оценил шансы Депардье на защиту России
Кевин Спейси
Пострадавшие от действий Кевина Спейси снялись в документальном сериале
Никита Кологривый
Звезда «Физрука» сравнил Кологривого с Паниным
Мира Сорвино
Пострадавшая от Вайнштейна актриса возмутилась отмене приговора продюсеру
Харви Вайнштейн
Суд отменил обвинительный приговор продюсеру Вайнштейну
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Иосиф Пригожин объяснил поведение Кологривого
Алек Болдуин
Болдуин выбил телефон из рук активистки после вопроса о гибели оператора
Марат Башаров
Башаров предложил Кологривому бесплатно поработать уборщиком
Георгий Дронов
Звезда «Ворониных» рассказал о перевоспитании молодежи с помощью кино
Никита Кологривый
Никиту Кологривого выпустили из спецприемника в Новосибирске
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде
Алексей Учитель
Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша
Джонни Депп
Звезда фильма «Кокаин» обвинила Джонни Деппа в оскорблении на съемках
Никита Кологривый
Кологривый опубликовал обращение после дебоша: «Я исправлюсь»
Елена Папанова
Дочь Папанова рассказала об увольнении из театра Ермоловой
Мира Сорвино
Мира Сорвино рассказала, как Харви Вайнштейн испортил ее карьеру
Шэрон Стоун
Болдуин отреагировал на откровения Шэрон Стоун
Никита Кологривый
Никиту Кологривого назвали «абсолютным народным героем»
Никита Кологривый
Кологривый заявил о ведении проплаченной политики против него
Анфиса Черных
Анфиса Черных ответила на критику Никиты Кологривого
Ален Делон
Прокуратура начала расследование по факту изъятого у Алена Делона оружия
Милош Бикович
Милош Бикович прокомментировал увольнение из «Белого лотоса»
Георгий Дронов
Звезда «Ворониных» пожаловался на проблемы с ролями
Кевин МакНэлли
Звезду «Пиратов Карибского моря» арестовали в США
Жерар Депардье
Во Франции на Жерара Депардье подали новую жалобу
Никита Кологривый
Педагог Кологривого рассказал о характере скандального актера
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Максим Виторган
Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского
Никита Кологривый
Агент Кологривого прокомментировала его конфликт с Гордоном
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол искупался голым и сорвал съемки дорогостоящего фильма
Сергей Безруков
Сергей Безруков высказался об актерских навыках Никиты Кологривого
Иван Янковский и Диана Пожарская
Янковский ответил на критику Кологривого в адрес советских актеров
Анатолий Руденко
Задержанный ранее актер Руденко вернулся к работе
Анатолий Руденко
Актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» Руденко задержали в Москве
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится
Филипп Янковский на съемках сериала «Контейнер» (3 сезон)
Филипп Янковский пошутил о Кологривом после критики коллег
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Никита Кологривый и Александрина Питиримова
Жена Никиты Кологривого вступилась за актера после критики
Никита Кологривый
Режиссер «ЮЗЗЗа» высмеял слова звезды «Слова пацана» о лжеартистах
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый и Клава Кока заменили Киркорова и Асти в новогоднем фильме ТНТ
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Киркоров высказался о ремейках популярных советских фильмов
Павел Прилучный
Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ от съемок
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь