Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022-2023 годы

Кадр из фильма «Праведник»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Шесть российских фильмов, среди которых «Вызов» и «Праведник», претендуют на Национальную премию кинематографических искусств «Ника». Список номинантов за 2022−2023 годы опубликован на сайте премии.

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Будут также отмечены лауреаты в номинациях «Лучший неигровой фильм» и «Лучший анимационный фильм». На премию среди неигровых картин претендуют «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра», «Балабанов. Колокольня. Реквием», «Выход», «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев», среди анимационных проектов — «Белый-белый день», «Спать хочется», «Хармс», «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков».

Кроме того, награды получат достойные операторы, сценаристы, художники и художники по костюмам, композиторы, режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Так, среди сценаристов в число номинантов вошли Александр Велединский («1993»), Сергей Ильин и Игорь Рыбин («Страсти по Матвею»), Геннадий Островский («Праведник») и Андрей Смирнов («За нас с вами»).

В номинации «Лучшая музыка к фильму» посмертно могут наградить Эдуарда Артемьева за музыку к фильму «Нюрнберг». Также среди номинантов в этой категории — Игорь Вдовин («Сердце Пармы»), Юрий Потеенко («Хитровка. Знак четырех») и Василий Тонковидов («Праведник»). В категории «Открытие года» статуэтку могут получить режиссер фильма «Туман» Наталия Гугуева, режиссер картины «Страсти по Матвею» Сергей Ильин, Мария Золотухина, сыгравшая в «Праведнике», и Макар Хлебников за работу в фильме «Снегирь».