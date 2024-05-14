Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 мая 2024, новость

Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022-2023 годы

Лидером по количеству номинаций стал фильм «Праведник»
Кадр из фильма «Праведник»
Кадр из фильма «Праведник»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Шесть российских фильмов, среди которых «Вызов» и «Праведник», претендуют на Национальную премию кинематографических искусств «Ника». Список номинантов за 2022−2023 годы опубликован на сайте премии.

Фильмы-номинанты

Помимо «Вызова» Клима Шипенко и «Праведника» Сергея Урсуляка, лучшим игровым фильмом могут быть названы картина Александра Велединского «1993», фильм Андрея Смирнова «За нас с вами», лента «Снегирь» Бориса Хлебникова и фильм «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян. При этом Велединский, Смирнов, Урсуляк и Хлебников с этими картинами претендуют на премию в категории «Лучшая режиссерская работа».

Лидером по количеству номинаций стал фильм «Праведник» (13 категорий). В номинации «Лучшая мужская роль» лауреатами могут стать Юра БорисовКентавр»), Александр Робак («Снегирь»), Андрей Смоляков («За нас с вами») и Александр Яценко («Праведник»). В аналогичной женской номинации представлены Екатерина Вилкова («1993»), Анна Михалкова («Чувства Анны»), Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»).

Актерские номинации

Сергея Пускепалиса могут посмертно удостоить награды в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в картине «Сердце Пармы», где актер сыграл воеводу Полюда. Также лучшими актерами второго плана могут быть названы Сергей Маковецкий и Евгений Ткачук за роли в фильме «Праведник», Тимофей Трибунцев за работу в картине «Снегирь» и Леонид Ярмольник за роль в фильме «За нас с вами». Статуэтку «Ника» в аналогичной женской номинации могут получить Елена ВалюшкинаПоследний богатырь: Посланник тьмы»), Юлия Витрук («Праведник»), Ольга ЛапшинаОгород») и Ирина Розанова («За нас с вами»).

Другие категории

Будут также отмечены лауреаты в номинациях «Лучший неигровой фильм» и «Лучший анимационный фильм». На премию среди неигровых картин претендуют «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра», «Балабанов. Колокольня. Реквием», «Выход», «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев», среди анимационных проектов — «Белый-белый день», «Спать хочется», «Хармс», «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков».

Кроме того, награды получат достойные операторы, сценаристы, художники и художники по костюмам, композиторы, режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Так, среди сценаристов в число номинантов вошли Александр Велединский («1993»), Сергей Ильин и Игорь Рыбин («Страсти по Матвею»), Геннадий Островский («Праведник») и Андрей Смирнов («За нас с вами»).

В номинации «Лучшая музыка к фильму» посмертно могут наградить Эдуарда Артемьева за музыку к фильму «Нюрнберг». Также среди номинантов в этой категории — Игорь Вдовин («Сердце Пармы»), Юрий Потеенко («Хитровка. Знак четырех») и Василий Тонковидов («Праведник»). В категории «Открытие года» статуэтку могут получить режиссер фильма «Туман» Наталия Гугуева, режиссер картины «Страсти по Матвею» Сергей Ильин, Мария Золотухина, сыгравшая в «Праведнике», и Макар Хлебников за работу в фильме «Снегирь».

«Ника» — российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года. Премия «Ника» не вручалась в 2022 и 2023 годах. На предстоящей церемонии предлагается отметить лауреатов за 2022 и 2023 годы.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

За нас с вами
Нюрнберг
Андрей Кончаловский
Кончаловский заявил, что вручение «Ники» может пройти в ближайшие месяцы
1 р.
Сердце пармы
Вызов
1 р.
Снегирь
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Сергей Урсуляк
Сергей Урсуляк
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
Юлия Снигирь
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
1 р.
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Анна Михалкова
Анна Михалкова
велединский
Александр Велединский
Праведник
яценко
Александр Яценко
Леонид Ярмольник
1 р.
Хитровка. Знак четырех
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Клим Шипенко
Клим Шипенко
1 р.
Кентавр
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Анна Меликян
Анна Меликян
Екатерина Вилкова
чувства анны
Чувства Анны
Сергей Маковецкий
Борис Хлебников
Борис Хлебников
Тимофей Трибунцев
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Александр Робак
Александр Робак
1 р.
Балабанов. Колокольня. Реквием
Огород
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Юра Борисов
Юра Борисов
Андрей Смоляков
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь