Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022-2023 годы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Шесть российских фильмов, среди которых «Вызов» и «Праведник», претендуют на Национальную премию кинематографических искусств «Ника». Список номинантов за 2022−2023 годы опубликован на сайте премии.
Фильмы-номинанты
Помимо «Вызова» Клима Шипенко и «Праведника» Сергея Урсуляка, лучшим игровым фильмом могут быть названы картина Александра Велединского «1993», фильм Андрея Смирнова «За нас с вами», лента «Снегирь» Бориса Хлебникова и фильм «Чувства Анны» режиссера Анны Меликян. При этом Велединский, Смирнов, Урсуляк и Хлебников с этими картинами претендуют на премию в категории «Лучшая режиссерская работа».
Лидером по количеству номинаций стал фильм «Праведник» (13 категорий). В номинации «Лучшая мужская роль» лауреатами могут стать Юра Борисов («Кентавр»), Александр Робак («Снегирь»), Андрей Смоляков («За нас с вами») и Александр Яценко («Праведник»). В аналогичной женской номинации представлены Екатерина Вилкова («1993»), Анна Михалкова («Чувства Анны»), Юлия Пересильд («Вызов») и Юлия Снигирь («За нас с вами»).
Актерские номинации
Сергея Пускепалиса могут посмертно удостоить награды в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в картине «Сердце Пармы», где актер сыграл воеводу Полюда. Также лучшими актерами второго плана могут быть названы Сергей Маковецкий и Евгений Ткачук за роли в фильме «Праведник», Тимофей Трибунцев за работу в картине «Снегирь» и Леонид Ярмольник за роль в фильме «За нас с вами». Статуэтку «Ника» в аналогичной женской номинации могут получить Елена Валюшкина («Последний богатырь: Посланник тьмы»), Юлия Витрук («Праведник»), Ольга Лапшина («Огород») и Ирина Розанова («За нас с вами»).
Другие категории
Будут также отмечены лауреаты в номинациях «Лучший неигровой фильм» и «Лучший анимационный фильм». На премию среди неигровых картин претендуют «Андрей Тарковский. Невозвращение ветра», «Балабанов. Колокольня. Реквием», «Выход», «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев», среди анимационных проектов — «Белый-белый день», «Спать хочется», «Хармс», «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков».
Кроме того, награды получат достойные операторы, сценаристы, художники и художники по костюмам, композиторы, режиссеры монтажа, звукорежиссеры. Так, среди сценаристов в число номинантов вошли Александр Велединский («1993»), Сергей Ильин и Игорь Рыбин («Страсти по Матвею»), Геннадий Островский («Праведник») и Андрей Смирнов («За нас с вами»).
В номинации «Лучшая музыка к фильму» посмертно могут наградить Эдуарда Артемьева за музыку к фильму «Нюрнберг». Также среди номинантов в этой категории — Игорь Вдовин («Сердце Пармы»), Юрий Потеенко («Хитровка. Знак четырех») и Василий Тонковидов («Праведник»). В категории «Открытие года» статуэтку могут получить режиссер фильма «Туман» Наталия Гугуева, режиссер картины «Страсти по Матвею» Сергей Ильин, Мария Золотухина, сыгравшая в «Праведнике», и Макар Хлебников за работу в фильме «Снегирь».
«Ника» — российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года. Премия «Ника» не вручалась в 2022 и 2023 годах. На предстоящей церемонии предлагается отметить лауреатов за 2022 и 2023 годы.