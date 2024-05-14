Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 мая 2024, новость

Хелена Бонем Картер и Элизабет Дебики посетили премию BAFTA TV

В Лондоне вручили награды Британской академии в области телевидения

В Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA TV Awards. Полный список победителей опубликован на официальном сайте.

6
фотографий
6
фотографий

Главные проекты года — «Корона» и «Черное зеркало» — проиграли во всех заявленных номинациях. А «Наследники» победили только в одной — «Лучший актер второго плана» (Мэттью Макфэдиен).

Лучшей драмой Британская академия кино и телевизионных искусств признала сериал «Главарь» от Netflix, а сыгравшая в нем Жасмин Джобсон получила приз как лучшая актриса второго плана. Она обошла Элизабет Дебики и Лесли Мэнвилл, исполнивших роли принцессы Дианы и принцессы Маргарет в двух финальных сезонах «Короны». По две золотые маски получили проекты «Счастливая долина» и «Шестая заповедь».

На красной ковровой дорожке мероприятия воссоединился основной каст финального сезона сериала о британской королевской семье. Помимо Дебики и Мэнвилл, фотографы запечатлели исполнителей ролей принца Чарльза (Доминика Уэста) и принца Филиппа (Джонатана Прайса), Доди Аль-Файеда (Халида Абдаллу). Также на премии появилась Хелена Бонем Картер, сыгравшая принцессу Маргарет в третьем и четвертом сезонах. В этом году она была номинирована в категории «Лучшая актриса» за биографический сериал «Нолли» об актрисе Ноэль Гордон.

Как пишет The Mirror, организаторы церемонии отдали дань памяти деятелям кинематографа, умершим в 2023 и 2024 годах. Под фортепианную кавер-версию заглавной темы сериала «Друзья» были показаны фотографии актера Чанса Пердомо, телеведущих Джонни Ирвина и Дэйва Майерса, а также Мэттью Перри. Это произошло спустя три месяца после скандала на вручении премии BAFTA в области кино. Тогда в блоке In Memoriam не показали фотографию Перри, что возмутило поклонников. Позднее в академии пояснили, что хотят почтить его память как сериального актера.

Победу в основных номинациях одержали «Главарь» (в категории «Лучший драматический сериал»), «Такие храбрые девушки» («Лучший комедийный сериал»). Лучшим мини-сериалом был назван проект «Шестая заповедь», а исполнивший в ней главную роль Тимоти Сполл был назван лучшим актером. Награду в аналогичной женской номинации досталась Саре Ланкашир («Счастливая долина»). Лучшими актером и актрисой второго плана стали Мэттью Макфэдиен («Наследники») и Жасмин Джобсон («Главарь»).

Впервые церемония награждения премии BAFTA TV Awards состоялась в 1955 году — тогда объявили победителей в шести категориях. До 1958 года премию вручала Гильдия телевизионных продюсеров. В 1958 года она слилась с Британской академией кино — новая организация стала называться «Общество кино и телевизионных искусств». В 1976 году сменила название на «Британская академия кино и телевизионных искусств».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Шестая заповедь
Шестая заповедь
Счастливая долина
Счастливая долина
Друзья
Главарь
Сара Ланкашир
Sarah Lancashire
Лесли Мэнвилл
Лесли Мэнвилл
Lesley Manville
Элизабет Дебики
Элизабет Дебики
Elizabeth Debicki
Чанс Пердомо
Чанс Пердомо
Chance Perdomo
Гбемисола Икумело
Gbemisola Ikumelo
Жасмин Джобсон
Jasmine Jobson
Мэттью Макфэдиен
Мэттью Макфэдиен
Matthew Macfadyen
Черное зеркало
Тимоти Сполл
Timothy Spall
Мэттью Перри
Matthew Perry
Игра в кальмара: Вызов
Игра в кальмара: Вызов
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Dominic West
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
Маваан Ризван
Mawaan Rizwan
Нолли
Нолли
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Наследники
Наследники
Корона
Корона
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару
Хелена Бонем Картер с возлюбленным
Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Горизонты: Часть 1»
Горизонты: Часть 1
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь