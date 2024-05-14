Хелена Бонем Картер и Элизабет Дебики посетили премию BAFTA TV

В Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA TV Awards. Полный список победителей опубликован на официальном сайте.

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Главные проекты года — «Корона» и «Черное зеркало» — проиграли во всех заявленных номинациях. А «Наследники» победили только в одной — «Лучший актер второго плана» (Мэттью Макфэдиен).

Лучшей драмой Британская академия кино и телевизионных искусств признала сериал «Главарь» от Netflix, а сыгравшая в нем Жасмин Джобсон получила приз как лучшая актриса второго плана. Она обошла Элизабет Дебики и Лесли Мэнвилл, исполнивших роли принцессы Дианы и принцессы Маргарет в двух финальных сезонах «Короны». По две золотые маски получили проекты «Счастливая долина» и «Шестая заповедь».

На красной ковровой дорожке мероприятия воссоединился основной каст финального сезона сериала о британской королевской семье. Помимо Дебики и Мэнвилл, фотографы запечатлели исполнителей ролей принца Чарльза (Доминика Уэста) и принца Филиппа (Джонатана Прайса), Доди Аль-Файеда (Халида Абдаллу). Также на премии появилась Хелена Бонем Картер, сыгравшая принцессу Маргарет в третьем и четвертом сезонах. В этом году она была номинирована в категории «Лучшая актриса» за биографический сериал «Нолли» об актрисе Ноэль Гордон.

Как пишет The Mirror, организаторы церемонии отдали дань памяти деятелям кинематографа, умершим в 2023 и 2024 годах. Под фортепианную кавер-версию заглавной темы сериала «Друзья» были показаны фотографии актера Чанса Пердомо, телеведущих Джонни Ирвина и Дэйва Майерса, а также Мэттью Перри. Это произошло спустя три месяца после скандала на вручении премии BAFTA в области кино. Тогда в блоке In Memoriam не показали фотографию Перри, что возмутило поклонников. Позднее в академии пояснили, что хотят почтить его память как сериального актера.

Победу в основных номинациях одержали «Главарь» (в категории «Лучший драматический сериал»), «Такие храбрые девушки» («Лучший комедийный сериал»). Лучшим мини-сериалом был назван проект «Шестая заповедь», а исполнивший в ней главную роль Тимоти Сполл был назван лучшим актером. Награду в аналогичной женской номинации досталась Саре Ланкашир («Счастливая долина»). Лучшими актером и актрисой второго плана стали Мэттью Макфэдиен («Наследники») и Жасмин Джобсон («Главарь»).