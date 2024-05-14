61-летняя Деми Мур привлекла внимание публики откровенным нарядом

61-летняя знаменитость появилась на публике в платье, состоящем из черного кружевного верха и юбки с металлическими вставками. На размещенных кадрах видно, что наряд оформлен откровенными вырезами.

Кроме того, звезда «Стриптиза» надела черные кожаные ботинки и взяла с собой небольшую сумку в тон. В качестве украшений она выбрала массивное ожерелье и повязала на шею зеленую ленту.