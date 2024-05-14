Звезда «Приключений Буратино» вышла на связь из реанимации

Елена Санаева | Источник: PersonaStars

81-летняя народная артистка России, звезда фильма Леонида Нечаева «Приключения Буратино» (1975) Елена Санаева вышла на связь из реанимации и рассказала о своем состоянии. Ее слова приводит «Абзац».

Госпитализированная актриса рассказала, что попала в клинику из-за проблем с сердцем.

«У меня прихватило сердце. Меня сейчас исследуют, замечательные доктора мной занимаются. Пока диагноз не поставили. Мне 81 год, что-то уже должно было износиться. Вчера отыграли спектакль, а сегодня в больницу попала», — сообщила Санаева.

При этом артистка призналась, что давно чувствовала себя нехорошо, однако не обращалась за помощью к медикам.