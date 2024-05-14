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14 мая 2024, новость

Особняк из «Американской истории ужасов» выставлен на продажу

В США особняк из сериала продается за $4,5 млн
Кадр из сериала «Американская история ужасов»
Кадр из сериала «Американская история ужасов» | Источник: Legion-Media.ru

Исторический особняк, известный по сериалу ужасов «Американская история ужасов», выставлен на продажу. Этот культовый дом в Новом Орлеане оценили в 4,5 миллиона долларов, сообщает портал Nola.

Этот особняк зрители увидели в третьем сезоне сериала под названием «Шабаш», где юные колдуньи изучали темные искусства. 

Местные жители называют его особняком Бакнера. Построенный в 1856 году хлопковым магнатом Генри Бакнером, этот дом был задуман как ответ на особняк его бывшего делового партнера Фредерика Стэнтона, который также построил свой величественный особняк.

В прошлом здесь находилась бизнес-школа, но в 80-е годы особняк был выкуплен и стал частной собственностью.

Этот дом является прекрасным образцом архитектуры антебеллума на Юге. С более чем 800 квадратными метрами площади, он украшен 48 рифлеными колоннами в ионическом и коринфском стилях.

Внутри расположены семь спален, ванных комнат, тройной бальный зал и просторные веранды с коваными оградами. На территории также есть двухместный гараж.

Первый сезон сериала разворачивался в другом доме — особняке Розенхейма в Лос-Анджелесе. Владельцы этого поместья ранее обвинили агентов по недвижимости в том, что те скрыли информацию о роли дома в сериале.

Сейчас фанаты постоянно посещают это место, а некоторые из них утверждают, что даже видят привидения.

Ранее актер сериала «Американская история ужасов» рассказал о съемках интимных сцен с Кардашьян

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