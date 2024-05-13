Умер каскадер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

Владимир Жариков | Источник: PersonaStars

Каскадер, актер, поэт и прозаик Владимир Жариков скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

Жарикова не стало 10 мая, но информация об этом появилась только сейчас. Причина смерти неизвестна. Как отмечают представители Союза кинематографистов, в последнее время каскадер тяжело болел и терял зрение.