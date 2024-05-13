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13 мая 2024, новость

Умер каскадер из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

Актер Владимир Жариков ушел из жизни 10 мая
Владимир Жариков
Владимир Жариков | Источник: PersonaStars

Каскадер, актер, поэт и прозаик Владимир Жариков скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов России.

Жарикова не стало 10 мая, но информация об этом появилась только сейчас. Причина смерти неизвестна. Как отмечают представители Союза кинематографистов, в последнее время каскадер тяжело болел и терял зрение.

Жариков окончил Одесский государственный университет в 1969 году. В 1974-м режиссер Юрий Черный пригласил артиста в качестве каскадера в фильм «Порт». Он исполнил сцену с дракой в ресторане.

Жариков принял участие в более чем 80 кинопроектах. Он работал каскадером в картинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Отряд особого назначения», «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Муж собаки Баскервилей».

В фильме «Убийца поневоле» Жариков стал не только каскадером, но и постановщиком трюков. Артист также играл в кино. Он исполнял роли в проектах «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят».

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