Звезда «Универа» рассказал об ограничениях на съемках сериала

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356815&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Актер Арарат Кещян в беседе с «ФедералПресс» рассказал об ограничениях на съемках продолжения «Универа».

«Единственное, нам продюсеры в целях экономии отменили питание на площадке, поэтому мы справлялись, как могли: либо отбирали еду друг друга, либо собирали ягоды в парке», — пошутил Кещян.

Он отметил, что наибольшие разногласия с коллегами по «Универу» у него возникали из-за интервью. По словам Кещяна, актеры не раз приходили на интервью, хотя он сам стал отказываться от бесед с журналистами из-за одинаковых вопросов. Также исполнитель роли Майкла отметил, что не чувствует себя заложником образа, так как уверен в своем актерском потенциале.