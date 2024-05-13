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13 мая 2024, новость

Звезда «Универа» рассказал об ограничениях на съемках сериала

Актер пошутил, что продюсеры продолжения популярного ситкома отменили питание на площадке в целях экономии
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Актер Арарат Кещян в беседе с «ФедералПресс» рассказал об ограничениях на съемках продолжения «Универа».

«Единственное, нам продюсеры в целях экономии отменили питание на площадке, поэтому мы справлялись, как могли: либо отбирали еду друг друга, либо собирали ягоды в парке», — пошутил Кещян.

Он отметил, что наибольшие разногласия с коллегами по «Универу» у него возникали из-за интервью. По словам Кещяна, актеры не раз приходили на интервью, хотя он сам стал отказываться от бесед с журналистами из-за одинаковых вопросов. Также исполнитель роли Майкла отметил, что не чувствует себя заложником образа, так как уверен в своем актерском потенциале.

«Ощущение заложника роли возникает только у режиссеров и продюсеров. У актеров такой проблемы нет. Актер знает, что вот с этой ролью он справится хорошо, с этой послабее, но он прекрасно понимает, что и с другими ролями он вполне может справиться», — пояснил Кещян.

Ранее Сергей Светлаков рассказал о персонажах своего нового скетч-шоу.

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