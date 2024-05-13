Фильм на вечер: сказочное драмеди с Цыгановым и Вилковой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356215&hash=64b0fb655faf6faa&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Скромная молодая москвичка Надежда Страхова никогда не считала себя красавицей. Днем она работает в библиотеке, по вечерам — в театральном гардеробе, дома ее ждет муж-бездельник, за которого она когда-то вышла от безысходности.

Жизнь героини переворачивается после встречи с посетителем театра по имени Гарик, который замечает редкостную красоту ее рук. Гарик оказывается режиссером и предлагает Наде сниматься в рекламе. Новая должность требует особо аккуратного обращения с кистями рук — и вместе с этим Надя учится бережно относиться и к самой себе.

«Сказки Гофмана» — драмеди с ярким дуэтом Екатерины Вилковой и Евгения Цыганова, играющих трогательно неуклюжие отношения робкой библиотекарши и богемного кинематографиста.