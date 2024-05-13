Фильм на вечер: сказочное драмеди с Цыгановым и Вилковой

Скромная молодая москвичка Надежда Страхова никогда не считала себя красавицей. Днем она работает в библиотеке, по вечерам — в театральном гардеробе, дома ее ждет муж-бездельник, за которого она когда-то вышла от безысходности.
Жизнь героини переворачивается после встречи с посетителем театра по имени Гарик, который замечает редкостную красоту ее рук. Гарик оказывается режиссером и предлагает Наде сниматься в рекламе. Новая должность требует особо аккуратного обращения с кистями рук — и вместе с этим Надя учится бережно относиться и к самой себе.
«Сказки Гофмана» — драмеди с ярким дуэтом Екатерины Вилковой и Евгения Цыганова, играющих трогательно неуклюжие отношения робкой библиотекарши и богемного кинематографиста.
Режиссер-дебютантка Тина Баркалая помещает своих героев в атмосферу двухтысячных и причудливо сочетает ее со сказочными интонациями в духе «Амели», благодаря которым рождается светлая, лирическая история об обретении себя.