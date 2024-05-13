Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: сказочное драмеди с Цыгановым и Вилковой

В нашей ежедневной рубрике – «Сказки Гофмана», лирическое драмеди об обретении себя
Во время загрузки произошла ошибка.

Скромная молодая москвичка Надежда Страхова никогда не считала себя красавицей. Днем она работает в библиотеке, по вечерам — в театральном гардеробе, дома ее ждет муж-бездельник, за которого она когда-то вышла от безысходности.

Жизнь героини переворачивается после встречи с посетителем театра по имени Гарик, который замечает редкостную красоту ее рук. Гарик оказывается режиссером и предлагает Наде сниматься в рекламе. Новая должность требует особо аккуратного обращения с кистями рук — и вместе с этим Надя учится бережно относиться и к самой себе.

«Сказки Гофмана» — драмеди с ярким дуэтом Екатерины Вилковой и Евгения Цыганова, играющих трогательно неуклюжие отношения робкой библиотекарши и богемного кинематографиста.

Режиссер-дебютантка Тина Баркалая помещает своих героев в атмосферу двухтысячных и причудливо сочетает ее со сказочными интонациями в духе «Амели», благодаря которым рождается светлая, лирическая история об обретении себя.

Сказки Гофмана
Сказки Гофмана
2023/Россия16+драмакомедия
Моя оценка
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сказки Гофмана1 р.
Сказки Гофмана
Екатерина Вилкова
Евгений Цыганов
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Гадкий я 4
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь