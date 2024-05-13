Трейлер дня: Чак Норрис сражается с инопланетной угрозой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356920&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел трейлер фильма «Агент разведки» со звездой сериала «Крутой Уокер», мастером боевых искусств Чаком Норрисом. Для 84-летнего актера эта роль стала первой за последние двенадцать лет.

Сюжет фильма строится вокруг нависшей над Землей инопланетной опасности. Агенты разведки обнаруживают нарушения на секретной базе в Нью-Мексико. Отправившаяся туда опергруппа сталкивается с существом, которое обладает разрушительной силой и может управлять целой армией. Чтобы предотвратить гибель человечества, трое агентов должны сразиться с загадочным противником.

Режиссером и сценаристом картины выступил Дерек Тинг, он же снялся в одной из главных ролей.

Все боевые сцены с участием Норриса поставил его сын, Дакота Ален Норрис.