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13 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Чак Норрис сражается с инопланетной угрозой

84-летний актер вернулся в кино, снявшись в фантастическом боевике «Агент разведки»
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел трейлер фильма «Агент разведки» со звездой сериала «Крутой Уокер», мастером боевых искусств Чаком Норрисом. Для 84-летнего актера эта роль стала первой за последние двенадцать лет.

Сюжет фильма строится вокруг нависшей над Землей инопланетной опасности. Агенты разведки обнаруживают нарушения на секретной базе в Нью-Мексико. Отправившаяся туда опергруппа сталкивается с существом, которое обладает разрушительной силой и может управлять целой армией. Чтобы предотвратить гибель человечества, трое агентов должны сразиться с загадочным противником.

Режиссером и сценаристом картины выступил Дерек Тинг, он же снялся в одной из главных ролей.

Все боевые сцены с участием Норриса поставил его сын, Дакота Ален Норрис.

Премьера фильма «Агент разведки» состоится 21 июня.

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