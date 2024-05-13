Беременная звезда «Папиных дочек» отдыхает с мужем в Турции

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Лиза Арзамасова снялась с супругом, фигуристом Ильей Авербухом, на отдыхе в Турции. Артистка опубликовала фото в своем микроблоге.

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В кадре 29-летняя Елизавета Арзамасова позировала в тельняшке, которую сочетала с белой юбкой с золотыми пуговицами и соломенной шляпой. Актриса дополнила образ массивными серьгами и черной сумкой на плечо. 50-летний Илья Авербух был одет в голубую футболку, черные брюки и кепку. На фото он обнимает и целует свою жену.

Звезда «Папиных дочек» ждет второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов уже есть общий сын Лев. Мальчик родился 14 августа 2021 года.

Продюсер ледовых шоу также воспитывает сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной.