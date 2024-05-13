Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 мая 2024, новость

Сборы фильма «Сто лет тому вперед» не оправдали ожиданий кинотеатров

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров заявил, что экранизация повести Кира Булычева недособрала больше миллиарда рублей
Во время загрузки произошла ошибка.

Предполагаемые сборы от проката фильма «Сто лет тому вперед» прогнозировали на уровне 2,5−3 млрд рублей, а в итоге составили почти 1,2 млрд рублей, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. В целом кинотеатры разочарованы сборами кинокартин во время майских праздников, заявил он в беседе с НСН.

«“Сто лет тому вперед” изначально позиционировался как фильм-миллиардник. <…> По нашему мнению, фильм немножко недособрал, он работал в условиях полного отсутствия конкуренции. На этом фоне понятно, что мы ожидали намного больших сборов», — отметил Воронков.

От двойных длинных майских выходных кинотеатры ожидали больших сборов — примерно в 1,5−2 выше, чем оказалось по итогу, добавил глава АВК. При этом он отметил успех фильма «Летучий корабль», вышедшего в прокат в марте и показавшего «нормальные» сборы за это время.

Дальнейших сборов от экранизации фантастической детской повести Кира Булычева не ожидают, так как в ближайшее время его вытеснит картина «Министерство неджентльменских дел», считает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, этот фильм доберется до российских кинотеатров, «преодолевая кучу препятствий и страданий».

Ранее сообщалось, что фильм «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в российском прокате.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Летучий корабль
Министерство неджентльменских дел
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фильм «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в российском прокате
Сто лет тому вперед
Ингеборга Дапкунайте
Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей
Тигран Кеосаян
Компания Кеосаяна проиграла в суде почти 300 тыс. рублей
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук вспомнила, на что потратила первые деньги
Алексей Чадов
На Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
«Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд
Кинотеатр
Российский кинопрокат остался недоволен акцией «Месяц без пираток»
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Боярская и Матвеев попали под суд за долги
Сто лет тому вперед
Интерес к книгам Кира Булычева вырос на 45% после выхода «Сто лет тому вперед»
Агата Муцениеце
Муцениеце прокомментировала победу над бывшим мужем в суде
Властелин колец: Братство кольца
В кинотеатрах США покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец»
Александр Петров в фильме «Т-34»
Минкульт определил, каких фильмов не хватает россиянам
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк не может оплатить долги из-за работы
Федор Бондарчук
Бондарчук рассказал о работе с нейросетью для записи музыки к фильмам
Кадр из фильма «Воздух»
Раскрыты перспективы голливудских фильмов после возвращения на российский рынок
Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд
Дмитрий Нагиев
Раскрыт гонорар Дмитрия Нагиева
Дмитрий Нагиев
Нагиев проведет актерские мастер-классы в Дубае за 396 тыс. рублей
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Кинотеатры заявили о разочаровании от сборов фильма «Сто лет тому вперед»
Кинотеатр
Эксперты заявили о негативных последствиях запрета на теневой прокат
Летучий корабль
«Летучий корабль» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Сто лет тому вперед
Фильм про Алису Селезневу возглавил кинопрокат в России и СНГ
Дженна Деван-Татум и Ченнинг Татум
Ченнинг Татум судится с бывшей женой из-за доходов от «Супер Майка»
Павел Прилучный
На Прилучного подали в суд из-за долга квартиры Муцениеце
Кадр из сериала «Слово пацана»
Стало известно, сколько Крыжовников заработал на «Слове пацана»
Павел Деревянко
Павла Деревянко обманули на 300 тыс. рублей
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» снова возглавил прокат в России и СНГ
Министерство неджентльменских дел
Минкультуры объяснило отказ в прокате нового фильма Гая Ричи
Гоша Куценко
Стало известно о многотысячном долге Гоши Куценко
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Кадр из фильма «Чебурашка»
Названы самые кассовые жанры фильмов в России
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Сто лет тому вперед
Бондарчук назвал фильм, который может стать новым витком развития кино
Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник»
Дверь из «Титаника» продали за 718 тысяч долларов
Летучий корабль
Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Кадр из фильма «Летучий корабль»
«Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» обошла первую часть по сборам и приблизилась к $500 миллионам
Кадр из фильма «Онегин»
Назван лидер кинопроката в России и СНГ за выходные
Тимоти Шаламе
Зарплата Тимоти Шаламе вырастет вдвое
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
«Дюна 2» собрала более 100 млн рублей за неделю благодаря теневому прокату
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Со звезды «Кухни» не стали взыскивать миллионы за отказ сниматься в фильме
Кристофер Нолан
Стало известно, сколько заработал Нолан за «Оппенгеймера»
Мэттью Перри в шоу Джимми Киммела, 2017 год
Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского
Постер к фильму «Вызов»
Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае
Кадр из фильма «Онегин»
«Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Адам Сэндлер
Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год
Кадр из фильма «Лед 3»
«Лед 3» снова обошел «Мастера и Маргариту»
Юрий Назаров
Юрий Назаров раскрыл размер своей пенсии
Анатолий Папанов в фильме «Бриллиантовая рука»
В кинотеатрах России впервые покажут «Бриллиантовую руку» Гайдая
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Гадкий я 4
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь