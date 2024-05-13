Сборы фильма «Сто лет тому вперед» не оправдали ожиданий кинотеатров

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Предполагаемые сборы от проката фильма «Сто лет тому вперед» прогнозировали на уровне 2,5−3 млрд рублей, а в итоге составили почти 1,2 млрд рублей, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. В целом кинотеатры разочарованы сборами кинокартин во время майских праздников, заявил он в беседе с НСН.

«“Сто лет тому вперед” изначально позиционировался как фильм-миллиардник. <…> По нашему мнению, фильм немножко недособрал, он работал в условиях полного отсутствия конкуренции. На этом фоне понятно, что мы ожидали намного больших сборов», — отметил Воронков.

От двойных длинных майских выходных кинотеатры ожидали больших сборов — примерно в 1,5−2 выше, чем оказалось по итогу, добавил глава АВК. При этом он отметил успех фильма «Летучий корабль», вышедшего в прокат в марте и показавшего «нормальные» сборы за это время.

Дальнейших сборов от экранизации фантастической детской повести Кира Булычева не ожидают, так как в ближайшее время его вытеснит картина «Министерство неджентльменских дел», считает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, этот фильм доберется до российских кинотеатров, «преодолевая кучу препятствий и страданий».

Ранее сообщалось, что фильм «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в российском прокате.