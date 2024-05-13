Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 мая 2024, новость

«Выглядит изможденным»: Кристиан Бэйл удивил изменившейся внешностью

Актера засняли на прогулке с семьей

Актер трилогии про Бэтмена от режиссера Кристофера Нолана Кристиан Бэйл впервые за долгое время вышел на публику с женой и сыном. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

50-летний Кристиан Бэйл был замечен вместе с 54-летней супругой Сиби Блажич и 10-летним сыном Джозефом 12 мая в Нью-Йорке. Папарацци подловили пару с ребенком во время прогулки по городу. Актер был одет в черную ветровку, синие брюки и серые кроссовки. Он скрывал свое лицо под капюшоном. Интернет-пользователи удивились изменившейся внешности Кристиана Бэйла.

«Отличный актер, прекрасная семья, но выглядит очень изможденным. Интересно, для новой роли?», «Он здесь очень худой. Думаю, для новой роли», «Он выглядит так, будто принимает запрещенные вещества», — писали читатели Daily Mail.

Кристофер Нолан снял Кристиана Бэйла в трех фильмах о Бэтмене: «Бэтмен: Начало» (2005), «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2018). В супергеройской картине «Тор: Любовь и гром» Бэйл сыграл главного антагониста ленты. При этом в новые проекты о супергерое его не приглашали. Они с Ноланом, как подчеркивал Бэйл, договаривались сделать только три фильма о Бэтмене, после чего отойти от дел.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кристиан Бэйл
Christian Bale
Светлана Иванова (фото: соцсети)
Светлана Иванова показала стильные фото с батоном
Дженнифер Лопез
54-летнюю Дженнифер Лопез заподозрили в приеме «Оземпика»
Зендая
Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова похвасталась красивыми ногами
Ава Филипп
Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд показала фото в купальнике на яхте
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Деми Мур
Деми Мур в платье-сердце появилась на красной дорожке
Бен Аффлек
Бен Аффлек удивил поклонников резко изменившимся лицом
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл опровергла слухи о пластических операциях
Дрю Бэрримор (фото: соцсети)
49-летняя Дрю Бэрримор удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
Киану Ривз
59-летний Киану Ривз удивил поклонников на новых фото
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Марина Федункив
Звезда «Реальных пацанов» преобразилась и удивила поклонников
Элизабет Херли (фото: соцсети)
58-летняя Элизабет Херли в крошечном бикини позавтракала в бассейне на Мальдивах
Сальма Хайек
Сальма Хайек в страстном образе появилась на обложке журнала
Сара Джессика Паркер
Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников
Кристин Дэвис
59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала лицо без филлеров
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлию Пересильд с новым цветом волос сравнили с Моникой Беллуччи
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном наряде
Ева Лонгория
49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье
Милли Бобби Браун (фото: соцсети)
Звезда «Очень странных дел» показала себя в бикини и мини-шортах
Джейн Фонда
Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети
Ирина Безрукова
59-летняя Ирина Безрукова раскрыла причину отказа от пластики
Селена Гомес
Селена Гомес показала фигуру в облегающем платье
Алика Смехова
Алика Смехова похвасталась фигурой в купальнике после похудения
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом
Екатерина Гусева (фото: соцсети)
Екатерина Гусева показала себя в элегантном наряде
Райан Гослинг
Райан Гослинг удивил поклонников изменившимся лицом
Гвинет Пэлтроу для журнала Cultured (фото: социальные сети)
51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в платье с глубоким декольте для журнала
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез вышла на публику с сумкой за 40 млн рублей
Настасья Самбурская
37-летняя звезда «Универа» показала себя в прозрачном платье
Сидни Суини (фото: соцсети)
Звезда «Эйфории» опубликовала смелые фото с отдыха
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй показала себя в смокинге
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи снялась в платье с глубоким декольте для глянца
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса в красном бикини поплавала в бассейне
Павел Деревянко (фото: соцсети)
Павла Деревянко сравнили с Брэдом Питтом
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в провокационном образе
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» ответила на критику ее внешности и актерской игры
Дженнифер Лопез, фото: соцсети
54-летняя Дженнифер Лопез похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте
София Вергара
София Вергара показала архивное фото в бикини
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде
Зендая
Зендая взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Первый класс»
Первый класс
Трейлер
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Гадкий я 4
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь