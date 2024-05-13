«Выглядит изможденным»: Кристиан Бэйл удивил изменившейся внешностью

Актер трилогии про Бэтмена от режиссера Кристофера Нолана Кристиан Бэйл впервые за долгое время вышел на публику с женой и сыном. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

<div id="vk_post_-48064554_46589"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46589", -48064554, 46589, 'r5NP93Z6To2HxY6U2lPgyR-_32c'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

50-летний Кристиан Бэйл был замечен вместе с 54-летней супругой Сиби Блажич и 10-летним сыном Джозефом 12 мая в Нью-Йорке. Папарацци подловили пару с ребенком во время прогулки по городу. Актер был одет в черную ветровку, синие брюки и серые кроссовки. Он скрывал свое лицо под капюшоном. Интернет-пользователи удивились изменившейся внешности Кристиана Бэйла.

«Отличный актер, прекрасная семья, но выглядит очень изможденным. Интересно, для новой роли?», «Он здесь очень худой. Думаю, для новой роли», «Он выглядит так, будто принимает запрещенные вещества», — писали читатели Daily Mail.