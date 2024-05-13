Светлана Иванова показала стильные фото с батоном

Светлана Иванова показала себя поклонникам в образе парижанки. На новых опубликованных снимках актриса запечатлена в черном пальто и мини. Образ дополнили берет, туфли на высоком каблуке и солнцезащитные очки, которые звезда сериала «Тест на беременность» держала в руках.
В качестве реквизита для фотосессии Иванова использовала большую сумку с батонами. Один из них актриса продегустировала на камеру.
«Пропаганда хлебобулочных изделий. Реклама любимого района. Ода берету», — подписала снимки Иванова.
Оксана Акиньшина оценила новые фотографии подруги: «Ну богиня, Иванова, ну бесишь просто».
Поклонники также восхитились образом и красотой актрисы. «Француженка», «Атмосферно, и хрустящей булки захотелось», «Света, ну какая ты», «Такая красивая», «И ода ногам», «Светлана, вот вы вообще не меняетесь! Как вам это удается?» — писали пользователи сети.
Напомним, Светлана Иванова — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «И все-таки я люблю…», «Вербное воскресенье», «Грач», «Легенда №17», «Челночницы», «Тест на беременность», «Триггер», «Обоюдное согласие» и другим.