Светлана Иванова показала стильные фото с батоном

Светлана Иванова показала себя поклонникам в образе парижанки. На новых опубликованных снимках актриса запечатлена в черном пальто и мини. Образ дополнили берет, туфли на высоком каблуке и солнцезащитные очки, которые звезда сериала «Тест на беременность» держала в руках.

<div id="vk_post_-48064554_46588"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46588", -48064554, 46588, 'yGIdqe_HvAJ-FBsS1YMX5Qii_KM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В качестве реквизита для фотосессии Иванова использовала большую сумку с батонами. Один из них актриса продегустировала на камеру.

«Пропаганда хлебобулочных изделий. Реклама любимого района. Ода берету», — подписала снимки Иванова.

Оксана Акиньшина оценила новые фотографии подруги: «Ну богиня, Иванова, ну бесишь просто».