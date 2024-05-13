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13 мая 2024, новость

Гвинет Пэлтроу сфотографировалась с детьми на званом ужине

Голливудская актриса провела время с наследниками в Монтесито

Гвинет Пэлтроу в личном блоге опубликовала кадры со званого ужина, который состоялся у нее дома в Монтесито. На одном из снимков голливудская актриса запечатлена со своими детьми — 19-летней дочерью Эппл и 18-летним сыном Мозесом, а также с телеведущей Опрой Уинфри.

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Пэлтроу для мероприятия выбрала коричневый брючный костюм и туфли на каблуке. Ее дочь надела черный брючный костюм с блейзером, а сын — светлый свитер и джинсы цвета хаки.

«Несколько моих любимых вещей. Монтесито, ужин на свежем воздухе и приятное времяпрепровождение с друзьями и семьей. Да, и быть в постели к девяти вечера. До чего особенная ночь», — подписала фото актриса.

Поклонники восхитились семейным кадром и отметили, что Пэлтроу выглядит как их старшая сестра.

«Вау, мини-Гвинет и мини-Крис», «Мне нравится этот коричневый костюм, а Эппл такая красивая», «Очень красивая семья, мама выглядит как старшая сестра», — писали пользователи сети.

Напомним, в декабре 2003 году Гвинет Пэлтроу вышла замуж за музыканта Криса Мартина. В этом браке у звезд родились дочь Эппл и сын Мозес. В 2015 году пара актриса подала на развод, который завершился в 2016.

В 2018 году Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фалчука.

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