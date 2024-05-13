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13 мая 2024, новость

Дженнифер Лопез показала трогательные кадры с детьми

Актриса обратилась к наследникам в международный День матери

Дженнифер Лопез в личном блоге опубликовала ролик, который состоит из совместных фото с ее детьми — близнецами Максом и Эмми. Актриса поделилась трогательными кадрами и обратилась к своим наследникам в честь международного Дня матери, который отмечается в середине мая.

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Лопез призналась, что очень рада быть матерью таких детей. Она каждый день просыпается, думая о том, что еще может сделать, чтобы быть лучшей мамой для них. Звезда картины «Если свекровь — монстр...» отметила, что хочет показать им на собственном примере, что значит быть «любящим, заботливым, осознанным, хорошим человеком».

«Лулу и Макс, я с вами навсегда, чтобы поддерживать вас, одобрять, напоминать вам о величии вашей доброты и ваших безграничных возможностях. Вы можете делать все. Вы гениальны и красивы, достойны любви и всего прекрасного в жизни», — написала в соцсети звезда.

Она добавила, что любит своих детей безгранично и рада, если они чему-то учатся у нее. Кроме того, Лопез показала архивные фото со своей матерью, поздравила ее с праздником и поблагодарила за все, что она для нее сделала.

Напомним, Дженнифер Лопез в 2004 году вышла замуж за певца Марка Энтони. В этом браке в феврале 2008-го у нее родились близнецы — Макс и Эмма. Спустя четыре года после этого супруги расстались. В настоящее время звезда счастлива в браке с актером Беном Аффлеком.

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