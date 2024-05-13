Дженнифер Лопез показала трогательные кадры с детьми

Дженнифер Лопез в личном блоге опубликовала ролик, который состоит из совместных фото с ее детьми — близнецами Максом и Эмми. Актриса поделилась трогательными кадрами и обратилась к своим наследникам в честь международного Дня матери, который отмечается в середине мая.

<div id="vk_post_-48064554_46587"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46587", -48064554, 46587, 'oXtl_lOFER0pyGIji1rZgUfQmh4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Лопез призналась, что очень рада быть матерью таких детей. Она каждый день просыпается, думая о том, что еще может сделать, чтобы быть лучшей мамой для них. Звезда картины «Если свекровь — монстр...» отметила, что хочет показать им на собственном примере, что значит быть «любящим, заботливым, осознанным, хорошим человеком».

«Лулу и Макс, я с вами навсегда, чтобы поддерживать вас, одобрять, напоминать вам о величии вашей доброты и ваших безграничных возможностях. Вы можете делать все. Вы гениальны и красивы, достойны любви и всего прекрасного в жизни», — написала в соцсети звезда.

Она добавила, что любит своих детей безгранично и рада, если они чему-то учатся у нее. Кроме того, Лопез показала архивные фото со своей матерью, поздравила ее с праздником и поблагодарила за все, что она для нее сделала.