Фильм «Сто лет тому вперед» сохранил лидерство в российском прокате

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский фантастический фильм «Сто лет тому вперед» по повести Кира Булычева сохранил лидерство в российском прокате на минувшей неделе. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

С 9 по 12 мая картина собрала еще 235 миллионов рублей и довела общий бокс-офис почти до 1,2 миллиарда рублей.

Лучшей новинкой недели стала российская комедия «Как я встретил ее маму». Фильм занял третье место в списке лучших фильмов уикенда с 33 миллионами рублей. По сюжету картины, кавказские родственники обрусевшего осетина решили помочь ему и привезти в аул невесту из Петербурга. В машине оказалась совсем не та невеста, но для собравшихся гостей свадьбу все равно решено было провести.

Напомним, картина «Сто лет тому вперед» вышла в широкий прокат 18 апреля. По словам Андрющенко, работа над сценарием шла три года. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. В картине снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.