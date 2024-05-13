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13 мая 2024, новость

Стало известно о состоянии звезды фильма «Любовь и голуби»

Актрисе Наталье Теняковой стало плохо перед спектаклем в МХТ имени А.П. Чехова
Наталья Тенякова
Наталья Тенякова | Источник: PersonaStars

Актриса и звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова объяснила внезапное ухудшение своего состояния магнитными бурями. По этой причине 80-летней актрисе понадобилась скорая помощь прямо перед спектаклем в МХТ имени А.П. Чехова. Об этом она рассказала 360.ru.

«Мне сделали укол, отыграла спектакль. Медики сказали, что были страшные магнитные бури, и у них было очень много вызовов таких», — сообщила Тенякова.

Напомним, актрисе стало плохо перед спектаклем «9 ряд. 10, 11 место». Сообщалось, что у нее подскочило артериальное давление, причем уже второй раз за два дня. Прибывшие врачи оказали ей помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Россиянам Наталья Тенякова наиболее известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Также играла в картинах «Отцы и дети», «Следствие ведут знатоки» и других.

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