Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о 90-х

Актера Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о группе «Комбинация» в Саратове. Об этом сообщает 164.ru.
Часть набережной у Ротонды в связи с происходящим перекрыли, уточняет издание.
Никита Кологривый в сериале исполняет роль первого продюсера группы Александра Шишинина.
По информации журналистов, съемочная группа воссоздала атмосферу 90-х: рядом с Ротондой поставили советскую телефонную будку, рядом припарковали две «копейки». На некоторых зданиях еще остались оригинальные приметы времени — например, реклама пленки фирмы Kodak.
21 марта актер попал в очередной скандал — он был помещен в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.
Ранее сыгравшая Алену Апину в сериале актриса рассказала о помощи певицы. Отметим также, что сама Апина ранее пожаловалась, что ее не допустили к съемкам проекта.