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13 мая 2024, новость

Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о 90-х

Актер приехал в Саратов на съемки сериала о группе «Комбинация»
Никита Кологривый в сериале «Комбинация»
Никита Кологривый в сериале «Комбинация»

Актера Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о группе «Комбинация» в Саратове. Об этом сообщает 164.ru.

Часть набережной у Ротонды в связи с происходящим перекрыли, уточняет издание.

Никита Кологривый в сериале исполняет роль первого продюсера группы Александра Шишинина.

По информации журналистов, съемочная группа воссоздала атмосферу 90-х: рядом с Ротондой поставили советскую телефонную будку, рядом припарковали две «копейки». На некоторых зданиях еще остались оригинальные приметы времени — например, реклама пленки фирмы Kodak.

21 марта актер попал в очередной скандал — он был помещен в спецприемник после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.

Ранее сыгравшая Алену Апину в сериале актриса рассказала о помощи певицы. Отметим также, что сама Апина ранее пожаловалась, что ее не допустили к съемкам проекта.

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