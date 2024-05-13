Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о 90-х

Никита Кологривый в сериале «Комбинация»

Актера Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о группе «Комбинация» в Саратове. Об этом сообщает 164.ru.

Часть набережной у Ротонды в связи с происходящим перекрыли, уточняет издание.

Никита Кологривый в сериале исполняет роль первого продюсера группы Александра Шишинина.

По информации журналистов, съемочная группа воссоздала атмосферу 90-х: рядом с Ротондой поставили советскую телефонную будку, рядом припарковали две «копейки». На некоторых зданиях еще остались оригинальные приметы времени — например, реклама пленки фирмы Kodak.