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13 мая 2024, новость

Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей

Актриса игнорировала необходимые отчисления в российскую ФНС
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте | Источник: PersonaStars

Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более 500 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, уехавшая из России артистка длительное время игнорировала необходимость отчислять в Федеральную налоговую службу часть своих доходов. В итоге долгов накопилось на 547 тысяч рублей, которые нужно срочно оплатить. К тому же, отмечает издание, последние несколько лет фирма Дапкунайте «Скиллз Акэдеми» не отчитывалась о своей работе, из-за чего ФНС запустила процесс ликвидации фирмы.

В апреле стало известно, что Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России. ФНС приняла решение о ликвидации последнего бизнеса актрисы в РФ.

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