Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей

По данным СМИ, уехавшая из России артистка длительное время игнорировала необходимость отчислять в Федеральную налоговую службу часть своих доходов. В итоге долгов накопилось на 547 тысяч рублей, которые нужно срочно оплатить. К тому же, отмечает издание, последние несколько лет фирма Дапкунайте «Скиллз Акэдеми» не отчитывалась о своей работе, из-за чего ФНС запустила процесс ликвидации фирмы.