Звезда «Тайн следствия» раскрыла, почему ее дочь не стала актрисой

Анна Ковальчук с дочерью Златой | Источник: PersonaStars

Дочь Анны Ковальчук Злата буквально родилась на съемочной площадке. Анна с 2000 года играет в сериале «Тайны следствия» (проект продолжается до сих пор), в этом году ожидается уже 24 сезон истории. Когда актриса была в положении и ожидала появления первенца, в сценарии прописали и роды ее героини — следователя Марии Швецовой. В сериях, где Швецова стала мамой, роль ее ребенка «исполняла» новорожденная Злата.

Когда девочка подросла, то уже не просто появлялась в кадре, а играла вместе с мамой. Поклонники проекта были в восторге от такого «семейного подряда» и отмечали, что юная артистка отлично справляется со своей ролью.

Те, кто следит за сериалом и интересуется подробностями жизни Анны Ковальчук, ожидали, что ее дочь продолжит дело мамы и станет актрисой. О том, чем сейчас занимается Злата, Анна рассказала в интервью aif.ru.

«У меня сын сейчас в седьмом классе, а дочка окончила университет, — призналась aif.ru Анна. — И я точно знаю, как трудно ребятам сделать выбор. Взять и выбрать, ограничить себя в чем-то — пойти по дороге, в которой ты, может быть, еще не очень уверен. Я вот в одиннадцатом классе также была совсем не уверена — то ли направление выбрала, туда ли иду. Но тем не менее меня взяли в театральный институт, потом в театр. Судьба не давала мне шанса как-то соскочить с этого пути».

Артистка уточнила, что ее дочь никогда не снималась по принуждению, это был выбор самой Златы.

«Когда Злата стала осознанным человеком, она могла отказаться, — отмечает Ковальчук. — Я ее спрашивала: “Ты хочешь работать?” Она мне в ответ: “Да, да, я поснимаюсь пару дней”. Потом был период, когда она перехотела. Потом наоборот, стала больше сниматься, чтобы накопить себе на лошадь».

Злата Ковальчук

Анна с уважением относится к выбору дочери. «Не принимаю за нее решения — говорит актриса. — Она ведь не пошла в театральный институт, хоть и играла со мной в одном спектакле и сериале».

Впрочем, актриса не исключает, что Злата еще может снова заинтересоваться кино и театром. «Для нее играть в кино — это естественно, это норма жизни, — объяснила Анна. — Злата не собиралась связывать свою жизнь с актерством. А сейчас не знаю как… Все может быть».

Сама Анна уверена, что получить актерскую профессию может каждый, стоит только захотеть.

«Убеждена в этом, — говорит она. — Если есть желание, то можно стать актером. Однозначно. Как и научиться петь. Потому что Бог сокрыл в каждом такое количество талантов! И бесконечные возможности! Просто надо очень сильно захотеть и развить в себе это. Я же говорила, что люблю физику. Вот я и вывела физическую формулу — талант плюс огромное желание. Благодаря этой формуле, человек может достичь всего и быть счастливым».