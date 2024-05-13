Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
13 мая 2024, новость

Звезда «Тайн следствия» раскрыла, почему ее дочь не стала актрисой

Злата Ковальчук играет в популярном сериале с самого рождения
Анна Ковальчук с дочерью Златой
Анна Ковальчук с дочерью Златой | Источник: PersonaStars

Дочь Анны Ковальчук Злата буквально родилась на съемочной площадке. Анна с 2000 года играет в сериале «Тайны следствия» (проект продолжается до сих пор), в этом году ожидается уже 24 сезон истории. Когда актриса была в положении и ожидала появления первенца, в сценарии прописали и роды ее героини — следователя Марии Швецовой. В сериях, где Швецова стала мамой, роль ее ребенка «исполняла» новорожденная Злата.

Когда девочка подросла, то уже не просто появлялась в кадре, а играла вместе с мамой. Поклонники проекта были в восторге от такого «семейного подряда» и отмечали, что юная артистка отлично справляется со своей ролью.

Те, кто следит за сериалом и интересуется подробностями жизни Анны Ковальчук, ожидали, что ее дочь продолжит дело мамы и станет актрисой. О том, чем сейчас занимается Злата, Анна рассказала в интервью aif.ru.

«У меня сын сейчас в седьмом классе, а дочка окончила университет, — призналась aif.ru Анна. — И я точно знаю, как трудно ребятам сделать выбор. Взять и выбрать, ограничить себя в чем-то — пойти по дороге, в которой ты, может быть, еще не очень уверен. Я вот в одиннадцатом классе также была совсем не уверена — то ли направление выбрала, туда ли иду. Но тем не менее меня взяли в театральный институт, потом в театр. Судьба не давала мне шанса как-то соскочить с этого пути».

Артистка уточнила, что ее дочь никогда не снималась по принуждению, это был выбор самой Златы.

«Когда Злата стала осознанным человеком, она могла отказаться, — отмечает Ковальчук. — Я ее спрашивала: “Ты хочешь работать?” Она мне в ответ: “Да, да, я поснимаюсь пару дней”. Потом был период, когда она перехотела. Потом наоборот, стала больше сниматься, чтобы накопить себе на лошадь».

Злата Ковальчук
Злата Ковальчук

Анна с уважением относится к выбору дочери. «Не принимаю за нее решения — говорит актриса. — Она ведь не пошла в театральный институт, хоть и играла со мной в одном спектакле и сериале».

Впрочем, актриса не исключает, что Злата еще может снова заинтересоваться кино и театром. «Для нее играть в кино — это естественно, это норма жизни, — объяснила Анна. — Злата не собиралась связывать свою жизнь с актерством. А сейчас не знаю как… Все может быть».

Сама Анна уверена, что получить актерскую профессию может каждый, стоит только захотеть.

«Убеждена в этом, — говорит она. — Если есть желание, то можно стать актером. Однозначно. Как и научиться петь. Потому что Бог сокрыл в каждом такое количество талантов! И бесконечные возможности! Просто надо очень сильно захотеть и развить в себе это. Я же говорила, что люблю физику. Вот я и вывела физическую формулу — талант плюс огромное желание. Благодаря этой формуле, человек может достичь всего и быть счастливым».

Ранее Ковальчук рассказала, на что потратила свой первый гонорар, и как она относится к новой экранизации «Мастера и Маргариты».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Анна Ковальчук
Anna Kovalchuk
Тайны следствия
Тайны следствия
Лили-Роуз Депп
Дочь Джонни Деппа отправилась на прогулку в микрошортах
Злата Ковальчук
Злата Ковальчук
Екатерина Климова с детьми
Екатерина Климова рассказала о страхах, связанных с работой
Ава Филипп
Дочь Риз Уизерспун ответила на критику своей фигуры в сети
Кирилл Сафонов с дочерью (фото: соцсети)
Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук вспомнила, на что потратила первые деньги
Анна Ковальчук
Звезда «Тайн следствия» высказалась о новом фильме «Мастер и Маргарита»
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун поздравила 23-летнего сына с первой ролью в кино
Анна Михалкова
Анна Михалкова показала редкие фото сыновей
Марк Богатырев
Звезда «Кухни» показал редкие кадры с трехлетним сыном
Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей
Николь Кидман
Дочь Николь Кидман на фото оценили словами «намного красивее матери»
Кортни Кокс с дочерью Коко
Кортни Кокс рассказала о сложных отношениях с дочерью Коко
Румер, Талула и Скаут Уиллис (фото: соцсети)
Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках
Том Круз
Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил
Павел Деревянко с дочерью (фото: соцсети)
Павел Деревянко вместе с дочерью примерил меха
Софья Каштанова с детьми (фото: соцсети)
София Каштанова показала редкие фото с детьми
Ирина Пегова с дочерью Татьяной, фото: соцсети
Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь
Милла Йовович и Эвер Андерсон
Милла Йовович повеселилась на прогулке с 16-летней дочерью
Кэрис Дуглас
21-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс повторила культовый образ своей матери
Анна Пересильд
Звезда «Слова пацана» рассказала об отношении к хейтерам
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон отметила 45-летие в компании своих детей
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой
Анна Снаткина трогательно обратилась к 11-летней дочери
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса показала его с внучкой
Мария Табакова
18-летняя дочь Олега Табакова восхитила публику
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Дева Кассель
19-летняя дочь Беллуччи и Касселя снялась в мини-платье
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах дочери в «Слово пацана»
Владимир Селиванов
Звезда «Реальных пацанов» рассказал о травме четырехлетней падчерицы
Лив Фрейндлих (фото: соцсети)
В сети обсуждают внешность 22-летней дочери Джулианны Мур
Надежда Пескова и Дмитрий Калихов на съемках фильма «Исполняющий обязанности»
Татьяна Навка рассказала о перспективах кинокарьеры дочери-дебютантки
Екатерина Климова
Екатерина Климова показала, как проводит выходной с детьми
Мария Табакова (фото: соцсети)
Дочь Табакова сфотографировалась в смелом платье в честь 18-летия
Екатерина Вилкова
Вилкова показала повзрослевшего сына от звезды «Не родись красивой»
Элизабет Херли с сыном Дэмиэном
58-летняя актриса в откровенном платье вышла в свет вместе с сыном
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд вместе с дочерью вышла на подиум
Дочь Миллы Йовович Дэшилл (фото: соцсети)
Милла Йовович показала милое фото средней дочери
Анджелина Джоли с дочерями Шайло и Захарой
Дочь Джоли и Питта выбрала профессию, которая не нравится ее матери
Шарлиз Терон (фото: соцсети)
Шарлиз Терон показала редкие фото с детьми
Равшана Куркова с дочерью (фото: соцсети)
Равшана Куркова показала редкое фото дочери
Ева Мендес
Ева Мендес рассказала, кто сподвиг ее отказаться от карьеры
Андрей Мерзликин
Звезда «Бумера» показал своих повзрослевших четверых детей
Анна Пересильд
Анна Пересильд рассказала о буллинге в школе
Доминик Сигал (фото: соцсети)
Сын Стивена Сигала женился на российской модели
Элизабет Херли с сыном
Элизабет Херли рассказала, как снималась в откровенных сценах в фильме сына
Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика показала свою 16-летнюю дочь
Сури Круз
В сети обсуждают внешность 17-летней дочери Тома Круза
Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)
Екатерина Климова показала четверых детей от разных мужчин
Евгения Абдулова
16-летняя дочь Абдулова рассказала о назойливых поклонниках
Екатерина Климова с дочерью Елизаветой (фото: соцсети)
Екатерина Климова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Анна и Юлия Пересильд (фото: соцсети)
«Выглядим, как балаган»: Пересильд рассказала о воспитании дочерей
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356920
Агент разведки
Трейлер (англ.)
Диван для мамы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Игра королевы»
Игра королевы
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Гадкий я 4
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь