54-летнюю Дженнифер Лопез заподозрили в приеме «Оземпика»

Американскую певицу и актрису Дженнифер Лопез после выхода на Met Gala заподозрили в приеме модного у звезд «Оземпика». Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240193&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

54-летняя знаменитость посетила ежегодный бал в блестящем облегающем платье, которое подчеркивало ее фигуру. При этом она отказалась от нижнего белья, частично демонстрируя обнаженное тело.

Поклонники, в свою очередь, оценили внешний вид артистки в комментариях под материалом. «Она намного тоньше, чем обычно... Ужасно!», «Оземпийское изобилие», «Да, она выглядит намного стройнее, я тоже задавался этим вопросом!», «Она больна?», «О, "Оземпик", это ты?», «Не ожидала от Джен», — возмутились они.