Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки

Голливудская актриса Зендая стала лицом нового выпуска журнала Vogue Australia. Фотографии были опубликованы в соцсети.
На обложке 27-летняя Зендая предстала в элегантном образе. Актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила наряд несколькими кольцами и браслетом.
Визажисты сделали Зендае нюдовый макияж, а стилисты — легкую укладку. Автором съемки выступил фотограф Джош Олинс.
Ранее Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове. Актриса нарушила правила бала и сменила два наряда.