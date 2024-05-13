Зендая в мини-платье с декольте снялась для обложки

На обложке 27-летняя Зендая предстала в элегантном образе. Актриса позировала в пыльно-розовом мини-платье Louis Vuitton с декольте и открытыми плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Знаменитость дополнила наряд несколькими кольцами и браслетом.