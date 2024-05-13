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13 мая 2024, новость

Дочь Джонни Деппа отправилась на прогулку в микрошортах

Модель Лили-Роуз Депп засняли в откровенном образе

Дочь Джонни Деппа, модель и актриса Лили-Роуз Депп, появилась на публике в откровенном образе. Фотографии были опубликованы на сайте Daily Mail.

24-летнюю Лили-Роуз Депп заметили 10 мая, когда она выходила из ресторана Giorgio Baldi. Модель выбрала для выхода белую блузку, которую сочетала с джинсовыми микрошортами и туфлями на каблуках Chanel. Знаменитость дополнила образ сумкой на плечо, золотыми серьгами и несколькими кольцами. Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала нюдовый макияж.

Прошлым летом состоялась премьера сериала «Кумир» с дочерью Джонни Деппа в главной роли. История рассказывает о молодой поп-звезде (Лили-Роуз Депп), которая начинает встречаться с загадочным хозяином ночного клуба и членом тайного культа в Лос-Анджелесе (The Weeknd).

После премьеры драматического сериала на Каннском кинофестивале кинокритики поставили «Кумиру» всего 9 баллов из 100 на агрегаторе кинорейтинга Rotten Tomatoes. На Metacritic же лента получила всего 27 баллов из 100. Рецензенты указали, что сериал, по их мнению, содержит в себе массу «переработанных идей».

Ранее Лили-Роуз Депп разочаровала фанатов откровенными фото

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