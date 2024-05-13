Звезда «Холопа» опубликовала фото с синяком на теле

«Ничего не могу поделать с тем, что готова сжигать себя на работе дотла… Просто я очень подробная и глубокая артистка, не могу иначе», — написала Бортич.

В мае 2023 года Александра Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Позже знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем.