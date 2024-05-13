Звезда «Холопа» опубликовала фото с синяком на теле

Звезда «Холопа» Александра Бортич показала последствия своей работы. Она опубликовала снимок в соцсети.
29-летняя актриса сфотографировала большую гематому, которую получила, когда играла свою роль.
«Ничего не могу поделать с тем, что готова сжигать себя на работе дотла… Просто я очень подробная и глубокая артистка, не могу иначе», — написала Бортич.
В мае 2023 года Александра Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Позже знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем.
Ранее Александра Бортич ответила обвинившим ее в бесталанности хейтерам. Актриса расстроилась из-за негативных комментариев в ее адрес.