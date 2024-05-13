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13 мая 2024, новость

66-летний Стив Бушеми госпитализирован после нападения

Актер стал жертвой неспровоцированной агрессии
Стив Бушеми, 2012 год
Стив Бушеми, 2012 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Стив Бушеми был доставлен в больницу после того, как неизвестный мужчина напал на него во время прогулки по Нью-Йорку. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Шестидесятишестилетний Бушеми прогуливался по заливу Кипс на прошлой неделе, когда какой-то зверь подошел и ударил звезду… средь бела дня — это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах», — отмечает издание.

Актера с отеком лица и левого глаза доставили в больницу для лечения. По данным полиции, нападавший скрылся и до сих пор не был задержан.

Это не первый случай, когда актер стал жертвой случайной агрессии в Нью-Йорке. Ранее популярного актера Майкла Штубарга атаковали камнем во время пробежки; нападавшего задержали, он уже имел судимость.

Стив Бушеми известен своими ролями в таких фильмах, как «Фарго», «Криминальное чтиво», «Дети шпионов», «Большой Лебовски» и других кинокартинах и сериалах.

Ранее стало известно, что Стив Бушеми появится во втором сезоне «Уэнсдэй»

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