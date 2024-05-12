Нино Нинидзе раскрыла отношение к обнаженным сценам

Нинидзе уточнила, что против того, чтобы появляться в кадре полностью голой. По словам артистки, в некоторых сценах она даже настаивает, чтобы ее тело было прикрыто.

«Я стараюсь все-таки, чтобы это не бросалось в глаза, и у человека не было ощущения, что это какая-то эротика или что-то переходит за какую-то грань. Когда я пришла на знакомство с режиссером, я настояла на том, чтобы моя героиня не обнажалась так, как все мои коллеги», — поделилась актриса.