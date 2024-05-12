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12 мая 2024, новость

Нино Нинидзе раскрыла отношение к обнаженным сценам

Актриса заявила, что старается избегать подобных сцен
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе

Актриса Нино Нинидзе призналась в программе «Кино в деталях», что старается избегать полностью обнаженных сцен.

Нинидзе уточнила, что против того, чтобы появляться в кадре полностью голой. По словам артистки, в некоторых сценах она даже настаивает, чтобы ее тело было прикрыто.

«Я стараюсь все-таки, чтобы это не бросалось в глаза, и у человека не было ощущения, что это какая-то эротика или что-то переходит за какую-то грань. Когда я пришла на знакомство с режиссером, я настояла на том, чтобы моя героиня не обнажалась так, как все мои коллеги», — поделилась актриса.

Нино Нинидзе дебютировала в кино в 2010 году в картине «Тихая застава». В ее фильмографии 30 работ. Она снялась в таких картинах, как «13 клиническая», «Стой! Не то мама будет гадать», «Отель Элеон», «Верность», «Карамора».

Ранее Нино Нинидзе вспомнила, как впала в депрессию из-за поражения на «Голосе»

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