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12 мая 2024, новость

Виталий Гогунский сравнил Кузю с персонажем из «Друзей»

Актер рассказал, что его благодарят за роль в «Универе»
Виталий Гогунский
Виталий Гогунский

Актер Виталий Гогунский в интервью «7 дней» выразил мнение, что его герой Кузя из сериала «Универ» похож на Джо из «Друзей».

«Кузя — мое детище. Приятно, когда ко мне подходят молодые ребята и благодарят за классное детство. Не просто так я всегда мечтал играть кого-то похожего на Джо из “Друзей”. После роли Кузи я просто выхожу на сцену, и зрители начинают смеяться, хотя я еще даже ничего не сделал», — отметил Гогунский.

По словам артиста, после ухода из сериала его ждали 11 лет насыщенной жизни, когда Гогунский жил за границей и даже бывал в монастыре. За это время музыкант реализовал немало творческих проектов, однако в последнее время фанаты все чаще стали просить Гогунского вернуться в культовый ситком. Поэтому артист особо не раздумывал, когда шоураннеры предложили ему присоединиться к касту «Универа» в обновленном амплуа «пельменного короля».

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