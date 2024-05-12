Апина пожаловалась, что ей не дали сняться в сериале про «Комбинацию»

Алена Апина

Певица Алена Апина в своей соцсети пожаловалась, что ее не допустили к съемкам в сериале про группу «Комбинация», в составе которой она выступала.

«Финал будут снимать в моем, нашем комбинашеском, родном городе. Дальше монтаж, озвучка и прочие прекрасные мелочи. Печально, что не сложилось сняться в этом чудесном кино. Ни камео, ни эпизодик… Все откладывали и откладывали на потом, да так и не срослось», — посетовала Апина.

Она напомнила, что роль Алены Апиной в сериале сыграет Анастасия Уколова. По словам певицы, еще задолго до начала работы над сериалом ей говорили о схожести с артисткой. Исполнительница призналась, что сильно переживает за конечный вариант шоу, так как сериал посвящен ей и ее коллективу. Апина уточнила, что съемки шоу уже подходят к концу, последние эпизоды снимут в родном городе «Комбинации» Саратове.

Напомним, группа «Комбинация» образовалась в 1988 году. Ее солистками стали Алена Апина, Татьяна Иванова (ее играет Елизавета Базыкина) и Елена Левочкина. В сериале также снимаются Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская и Екатерина Гончарова.

Премьера сериала «Комбинация» состоится на онлайн-платформе Wink в 2024 году. Точную дату создатели пока не сообщают.