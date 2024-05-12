Сара Джессика Паркер поделилась первым фото со съемок «И просто так»

На днях в Сети появился первый кадр со съемок сериала «И просто так», который вызвал негативную реакцию среди поклонников.
Несмотря на протесты фанатов, Сара Джессика Паркер не отказалась от роли. Актриса подтвердила свое участие в проекте, опубликовав фото в образе Кэрри Брэдшоу. На новом кадре актриса предстала в розовой юбке и рубашке мятного цвета. Свой образ она дополнила белой сумкой и туфлями на высоком каблуке.
«Нет ничего, что старит женщину сильнее, чем попытки одеваться и вести себя, как двадцать с лишним лет назад», «Никто не хочет видеть 59-летнюю плохо состарившуюся Кэрри в пачке», «Да, это было очень мило и симпатично 26 лет назад, а теперь пора наконец вырасти», «Я думаю, сама Кэрри не стала бы сегодня так одеваться: времена изменились, и мода тоже», — обсудили пользователи.
Ранее Сара Джессика Паркер сообщила в соцсетях о начале работы над третьим сезоном «И просто так».