Сара Джессика Паркер поделилась первым фото со съемок «И просто так»

Несмотря на протесты фанатов, Сара Джессика Паркер не отказалась от роли. Актриса подтвердила свое участие в проекте, опубликовав фото в образе Кэрри Брэдшоу. На новом кадре актриса предстала в розовой юбке и рубашке мятного цвета. Свой образ она дополнила белой сумкой и туфлями на высоком каблуке.

«Нет ничего, что старит женщину сильнее, чем попытки одеваться и вести себя, как двадцать с лишним лет назад», «Никто не хочет видеть 59-летнюю плохо состарившуюся Кэрри в пачке», «Да, это было очень мило и симпатично 26 лет назад, а теперь пора наконец вырасти», «Я думаю, сама Кэрри не стала бы сегодня так одеваться: времена изменились, и мода тоже», — обсудили пользователи.