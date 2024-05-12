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12 мая 2024, новость

Сара Джессика Паркер поделилась первым фото со съемок «И просто так»

Поклонники не оценили образ актрисы в роли Кэрри Брэдшоу

На днях в Сети появился первый кадр со съемок сериала «И просто так», который вызвал негативную реакцию среди поклонников. 

Сара Джессика Паркер, фото: соцсети
Сара Джессика Паркер, фото: соцсети

Несмотря на протесты фанатов, Сара Джессика Паркер не отказалась от роли. Актриса подтвердила свое участие в проекте, опубликовав фото в образе Кэрри Брэдшоу. На новом кадре актриса предстала в розовой юбке и рубашке мятного цвета. Свой образ она дополнила белой сумкой и туфлями на высоком каблуке.

«Нет ничего, что старит женщину сильнее, чем попытки одеваться и вести себя, как двадцать с лишним лет назад», «Никто не хочет видеть 59-летнюю плохо состарившуюся Кэрри в пачке», «Да, это было очень мило и симпатично 26 лет назад, а теперь пора наконец вырасти», «Я думаю, сама Кэрри не стала бы сегодня так одеваться: времена изменились, и мода тоже», — обсудили пользователи.

Ранее Сара Джессика Паркер сообщила в соцсетях о начале работы над третьим сезоном «И просто так».

Во время загрузки произошла ошибка.
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