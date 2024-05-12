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12 мая 2024, новость

Анастасия Задорожная объявила о беременности

Ребенок станет первым для 38-летней актрисы
Анастасия Задорожная
Анастасия Задорожная

Актриса Анастасия Задорожная объявила поклонникам, что впервые станет мамой. В своих соцсетях артистка опубликовала фотографию с округлившимся животом.

На снимке38-летняя актриса стоит вполоборота и, приподняв футболку, демонстрирует округлившийся живот.

«Делом занята, не отвлекайте», – подписала пост Задорожная.

В 2020 году Настя Задорожная вышла замуж, ее супруг непубличный человек, известно, что его зовут Владимир.

Напомним, что в 2001-м Задорожная дебютировала в кино в сериале «Простые истины». Она получила наибольшую известность в 2005-м, когда появилась в проекте «Клуб».

В фильмографии Задорожной более 40 работ. Она снялась в таких проектах, как «Королева красоты», «Если бы да кабы», «Холостяки», «Мама, не горюй 2», «Счастливы вместе», «Любовь в большом городе», «Кавказская пленница!», «Что творят мужчины! 2».

В октябре 2023 года 38-летняя Анастасия Задорожная заявила о завершении карьеры актрисы и певицы.

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