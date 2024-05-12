Анастасия Задорожная объявила о беременности

Анастасия Задорожная

Актриса Анастасия Задорожная объявила поклонникам, что впервые станет мамой. В своих соцсетях артистка опубликовала фотографию с округлившимся животом.

На снимке38-летняя актриса стоит вполоборота и, приподняв футболку, демонстрирует округлившийся живот.

«Делом занята, не отвлекайте», – подписала пост Задорожная.

В 2020 году Настя Задорожная вышла замуж, ее супруг непубличный человек, известно, что его зовут Владимир.

Напомним, что в 2001-м Задорожная дебютировала в кино в сериале «Простые истины». Она получила наибольшую известность в 2005-м, когда появилась в проекте «Клуб».