Анастасия Задорожная объявила о беременности

Актриса Анастасия Задорожная объявила поклонникам, что впервые станет мамой. В своих соцсетях артистка опубликовала фотографию с округлившимся животом.
На снимке38-летняя актриса стоит вполоборота и, приподняв футболку, демонстрирует округлившийся живот.
«Делом занята, не отвлекайте», – подписала пост Задорожная.
В 2020 году Настя Задорожная вышла замуж, ее супруг непубличный человек, известно, что его зовут Владимир.
Напомним, что в 2001-м Задорожная дебютировала в кино в сериале «Простые истины». Она получила наибольшую известность в 2005-м, когда появилась в проекте «Клуб».
В фильмографии Задорожной более 40 работ. Она снялась в таких проектах, как «Королева красоты», «Если бы да кабы», «Холостяки», «Мама, не горюй 2», «Счастливы вместе», «Любовь в большом городе», «Кавказская пленница!», «Что творят мужчины! 2».
В октябре 2023 года 38-летняя Анастасия Задорожная заявила о завершении карьеры актрисы и певицы.