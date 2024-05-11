Сергей Соседов раскритиковал звезду «Слова пацана»

Кадр из сериала «Слово пацана»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов раскритиковал юную звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд. Мыслями о популярном сериале он поделился на канале «СпецКорр».

По его словам, образ Айгуль, воплощенный на экране Пересильд, кажется ему самым слабым в этом фильме.

«Просто какая-то картонная фигура эта Айгуль. То ли образ так создан, может быть, не дописан, то ли это отвратительная игра актрисы, я не могу понять», — рассуждает Соседов.

Работу актера Рузиля Минекаева, исполнившего роль влюбленного в Айгуль группировщика Марата, он похвалил — Минекаеву, по мнению критика, удалось передать характер персонажа и мимикой, и интонациями. Положительно он отозвался и о Леоне Кемстаче, сыгравшем группировщика по кличке Пальто.