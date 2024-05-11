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11 мая 2024, новость

Звезда «Чужого» появится во вселенной «Звездных войн»

Сигурни Уивер получит роль в полнометражном «Мандалорце»
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Сигурни Уивер может получить роль в полнометражном продолжении сериала «Мандалорец» — «Мандалорец и Грогу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Мандалорец и Горгу» Джона Фавро будет первым полнометражным фильмом вселенной «Звездных войн» с картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года. Сейчас звезда франшизы «Чужой» и «Охотников за привидениями» ведет переговоры о своей роли.

К роли Дина Джарина, главного героя «Мандалорца», вернется Педро Паскаль.

Сериал «Мандалорец» стартовал в ноябре 2019 года на платформе Disney+.

О том, что сериал «Мандалорец» продолжится в формате полнометражного фильма, стало известно в январе 2024 года. 

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