Звезда «Чужого» появится во вселенной «Звездных войн»

Актриса Сигурни Уивер может получить роль в полнометражном продолжении сериала «Мандалорец» — «Мандалорец и Грогу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
«Мандалорец и Горгу» Джона Фавро будет первым полнометражным фильмом вселенной «Звездных войн» с картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года. Сейчас звезда франшизы «Чужой» и «Охотников за привидениями» ведет переговоры о своей роли.
К роли Дина Джарина, главного героя «Мандалорца», вернется Педро Паскаль.
Сериал «Мандалорец» стартовал в ноябре 2019 года на платформе Disney+.
О том, что сериал «Мандалорец» продолжится в формате полнометражного фильма, стало известно в январе 2024 года.