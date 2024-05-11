Звезда «Чужого» появится во вселенной «Звездных войн»

Сигурни Уивер | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Сигурни Уивер может получить роль в полнометражном продолжении сериала «Мандалорец» — «Мандалорец и Грогу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

К роли Дина Джарина, главного героя «Мандалорца», вернется Педро Паскаль.

Сериал «Мандалорец» стартовал в ноябре 2019 года на платформе Disney+.