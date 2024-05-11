Хидео Кодзима оценил «Фуриосу»

У Кодзимы был шанс увидеть картину раньше всего остального мира, и он назвал это кино шедевром, превосходящим оригинальный фильм Джорджа Миллера и «Дорогу ярости».

«С тех пор, как я посмотрел первый фильм в 16 лет, Джордж Миллер спасал меня, воодушевлял и менял мой образ жизни бессчетное количество раз. Он — мой бог, а Сага которую он рассказывает, — это моя Библия», — написал геймдизайнер.