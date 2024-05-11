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11 мая 2024, новость

Орландо Блум рассказал, роль в каком блокбастере он «стер из памяти»

Актер признался, что не хотел играть этого персонажа
Орландо Блум
Орландо Блум | Источник: Rex / Fotodom.ru

В длинном послужном списке Орландо Блума затесалась одна неудачная роль — так считает сам актер. Неожиданное признание Блум сделал во время нового интервью изданию Variety. Более того, он заявил, что полностью стер из памяти блокбастер, который в свое время стал одним из лидеров мирового проката.

Фанаты эльфов и лихих морских разбойников могут выдохнуть — речь вовсе не о Леголасе из «Властелина колец» или Уилле Тернере из «Пиратов Карибского моря». Как выяснилось, Блум крайне недоволен своим исполнением роли Париса в фильме «Троя» режиссера Вольфганга Петерсона.

«Кажется, я просто выкинул этот фильм из головы. Многим людям он нравится, но для меня играть этого персонажа было все равно, что…» — рассказал актер на камеру и сделал жест, как будто перерезает себе горло.

«Я не хотел сниматься. Вернее, я не хотел играть этого персонажа — сам фильм был великолепен. Там были Брэд Питт, Эрик Бана и Питер О'Тул, а я думал: "Как же я буду играть эту роль?" Это шло против всего, что я чувствовал в тот момент», — признался Блум.

Орландо добавил, что не понимал, как играть сцену, в которой раненый Парис отказывается биться с Менелаем и жалко ползет по земле, хватаясь за ногу брата Гектора. В итоге агент актера убедил его, что именно этот эпизод сделает весь фильм, и Блум в итоге согласился. Но осадочек, похоже, остался — недаром Орландо до сих пор вспоминает исторический блокбастер, собравший в мировом прокате без малого 500 млн долларов, недобрым словом.

Ранее Орландо Блум впервые за долгое время вышел в свет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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