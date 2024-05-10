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10 мая 2024, новость

Лариса Голубкина рассказала о проблемах в отношениях с дочерью

Актриса считает, что женщинам следует на время отказаться от своей творческой деятельности ради воспитания детей
Лариса Голубкина
Лариса Голубкина | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Лариса Голубкина в интервью kp.ru вспомнила о трудностях в общении с дочерью Марией после ее замужества.

«Вот когда повзрослела, вышла замуж… Хотя и тогда все было нормально. Но в ней в тот период происходили внутренние перемены. Я этого не понимала. Мамы должны воспитывать своих дочерей, готовить их для замужества. А я с собой-то не могла разобраться», — рассказала Голубкина.

В связи с этим Голубкина выразила мнение, что артисткам в принципе не стоит заводить детей. В ином случае женщинам следует на время отказаться от своей творческой деятельности ради воспитания детей, считает актриса.

При этом Голубкина восхитилась многодетной матерью Марией Порошиной. По мнению артистки, всем творческим знаменитостям стоит ориентироваться на Порошину в аспектах воспитания детей.

«Она очень милая женщина, хорошая артистка. Мне нравится, как она говорит. Всем нам надо равняться на Марию Порошину», — резюмировала Голубкина.

Ранее Голубкина объяснила, почему не называет уехавших артистов предателями.

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