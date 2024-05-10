Константин Хабенский вспомнил, как страдал от звездной болезни

Константин Хабенский | Источник: PersonaStars

Актер Константин Хабенский в интервью «7 дней» признался, что страдал от звездной болезни после успеха сериала «Убойная сила».

«Очень аккуратно нужно подходить к людям, которые попали в зону внимания зрителей и начинают себя вести по-другому вплоть до походки. После “Убойной силы” на себе это ощутил», — рассказал Хабенский.

По словам артиста, в тот момент справиться с внезапно навалившейся популярностью ему помогали друзья, которые добрым юмором опускали Хабенского с небес на землю. Актер отметил, что спустя некоторое время звездная болезнь прошла естественным образом.

«Как-то раз зашли в магазин, старший товарищ посмотрел на собаку, которая, видимо, ждала от нас колбасу, и сказал мне: “Узнала, узнала”. Друзья помогают такие моменты пережить», — улыбнулся артист.