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10 мая 2024, новость

Крис Пайн удивился отмене франшизы «Чудо-женщины»

Актер заявил, что «Чудо-женщина — невероятный персонаж»
Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»
Кадр из фильма «Чудо-женщина: 1984»

Актер Крис Пайн, который сыграл в первых двух фильмах про Чудо-женщину, удивился решению Warner Bros. отменить дальнейшее развитие франшизы. Об этом пишет Businessinsider.

«Я ошеломлен тем, что они сказали “нет” франшизе стоимостью $1 миллиард и решили пойти другим путем. Я не знаю, какие доводы стояли за этим. Это выше моего уровня зарплаты, но Чудо-женщина — невероятный персонаж, а Пэтти Дженкинс очень вдумчивый режиссер», — высказался Пайн.

В конце 2022 года новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран решили приостановить производство «Чудо-женщины 3» с Галь Гадот из-за несоответствия фильма новой вселенной DC. По данным инсайдера, режиссер Пэтти Дженкинс представила руководству свою версию блокбастера, однако Ганн и Сафран пришли к мнению, что такой сюжет будет противоречить новой концепции киновселенной DC.

При этом источник уточнил, что сейчас студия полностью поглощена производством нового «Супермена». Несмотря на слухи об отмене третьей «Чудо-женщины», исполнительница главной роли Галь Гадот в недавнем интервью говорила, что Ганн пообещал ей снять этот фильм.

Ранее режиссер Джеймс Ганн показал фотографию нового Супермена.

Во время загрузки произошла ошибка.
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