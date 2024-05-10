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10 мая 2024, новость

Голлум станет героем нового фильма по «Властелину колец»

В создании новых фильмов франшизы «Властелина колец» примет участие Питер Джексон
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» | Источник: Legion-Media.ru

Киностудия Warner Bros. объявила о работе над новыми двумя фильмами по книгам британского фантаста Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на управляющего студии Дэвида Заслава.

По словам Заслава, сейчас идет работа над сценарием фильмов, которые, предположительно, выйдут в 2026 году.

Первый фильм будет называться «Властелин колец. Охота на Голлума». К роли Голлума в нем вернется Энди Серкис, он же станет режиссером картины. Режиссер кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон также будет участвовать в создании картин, к работе будут подключены и сценаристки оригинальной киносаги Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

«Большая честь и привилегия — вернуться назад в Средиземье с нашим хорошим другом и соавтором Энди Серкисом, у которого есть незавершенные делишки с этим вонючкой Голлумом. Будучи вечными фанатами обширной мифологии профессора Толкиена, мы горды работать с коллективом Warner Bros. над очередным эпическим приключением», — сказали в общем заявлении Джексон, Уолш и Бойенс.

Рад вернуться к работе над образом Голлума и Серкис.

«Да, моя прелесссть. Пришло время еще раз отправиться в неизведанное вместе с моими дорогими друзьями, необыкновенными и несравненными хранителями Средиземья Питером, Фрэн и Филиппой», — заявил он, цитируя собственного персонажа.

Трилогия «Властелин колец» выходила с 2001 по 2003 год. С 2012 по 2014 годы режиссер Питер Джексон также выпустил трилогию фильмов «Хоббит», в основу которых тоже легли произведения Толкиена.

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