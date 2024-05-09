Фильм «Сто лет тому вперед» собрал более 1 млрд рублей в российском прокате

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Кассовые сборы фильма «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко превысили 1 млрд рублей в российском прокате.

Общие сборы, по состоянию на 9 мая, составили 1 000 297 108 рублей, отмечается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино.

Картина вышла в широкий прокат 18 апреля. По словам Андрющенко, работа над сценарием шла три года. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. В картине снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

Ранее стало известно, что «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд.