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9 мая 2024, новость

Александр Сокуров открестился от фильма с Ургантом

Режиссер заявил, что не является продюсером картины
Александр Сокуров
Александр Сокуров | Источник: PersonaStars

Режиссер Александр Сокуров в разговоре с изданием «Подъем» заявил, что не был продюсером фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал».

«У нас таких денег не может быть. Мы — фонд дебютного кино, но таких денег, какие нужны были Николаю, у нас, конечно, не было. У него другой продюсер. Мы просто, насколько я знаю, помогали в производстве, и никак не связаны с фильмом, его содержанием и так далее», — пояснил Сокуров.

Он отметил, что сам картину не смотрел, поэтому оценить ее не может. При этом Сокуров описал сюжет ленты как «лирическую историю» и признался, что не имеет представления, почему Минкультуры не стало выдавать фильму прокатное удостоверение.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир.

8 мая общественник Виталий Бородин заявил, что фильм «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли не получил прокатного удостоверения. Позднее Минкульт сообщил, что не получал заявления на его выдачу.

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