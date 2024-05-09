Майкл Дуглас рассказал, как нужно снимать откровенные сцены вопреки новой этике

Кадр из фильма «Основной инстинкт» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Майкл Дуглас заявил, что вопреки «новой этике» координаторы интимных сцен не нужны на съемках кино. Таким мнением он поделился в интервью Radio Times, которое цитирует TMZ.

Дуглас считает, что подобный сотрудник съемочной площадки — это отражение попыток продюсеров контролировать творческий процесс, тогда как самих продюсеров часто уличают в харассменте.

79-летний Дуглас, снимавшийся в эротических сценах в картинах «Роковое влечение» и «Основной инстинкт», сравнил секс-сцены с хореографическими и отметил, что справлялся с ними самостоятельно.

«По моему опыту, как мужчина вы должны взять ответственность за то, чтобы женщине было комфортно, проговаривать с ней все. Процесс медленный, но так все происходит естественно, как и должно быть при хорошей игре», — поделился мнением он.

Интимных координаторов на съемках голливудского кино стало больше на волне движения против харассмента в кинематографе.