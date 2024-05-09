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9 мая 2024, новость

Майкл Дуглас рассказал, как нужно снимать откровенные сцены вопреки новой этике

Актер считает, что координаторы интимных сцен мешают творческому процессу
Кадр из фильма «Основной инстинкт»
Кадр из фильма «Основной инстинкт» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Майкл Дуглас заявил, что вопреки «новой этике» координаторы интимных сцен не нужны на съемках кино. Таким мнением он поделился в интервью Radio Times, которое цитирует TMZ.

Дуглас считает, что подобный сотрудник съемочной площадки — это отражение попыток продюсеров контролировать творческий процесс, тогда как самих продюсеров часто уличают в харассменте.

79-летний Дуглас, снимавшийся в эротических сценах в картинах «Роковое влечение» и «Основной инстинкт», сравнил секс-сцены с хореографическими и отметил, что справлялся с ними самостоятельно.

«По моему опыту, как мужчина вы должны взять ответственность за то, чтобы женщине было комфортно, проговаривать с ней все. Процесс медленный, но так все происходит естественно, как и должно быть при хорошей игре», — поделился мнением он.

Интимных координаторов на съемках голливудского кино стало больше на волне движения против харассмента в кинематографе.

Не все артисты согласны с тем, что за их секс-сценами должны наблюдать специальные координаторы — среди них, например, Дженнифер Энистон. По ее словам, она тоже может разобраться с откровенными съемками самостоятельно.

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