Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
9 мая 2024, новость

Анатолий Кот высказался о звании главного злодея в российском кино

Актер сравнил работу в кино со взломом сейфов для медвежатника
Анатолий Кот
Анатолий Кот

Актер Анатолий Кот, известный своими ролями антагонистов в кино, рассказал РИА Новости, как ему удается играть злодеев.

«Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф», — пояснил Кот.

Артист отметил, что перед тем как согласиться на какую-либо роль, всегда сначала проходит пробы. По словам Кота, ему наиболее важен сам материал, но многое зависит и от команды, с которой придется работать. Артист также согласился с мнением, что у современных шоураннеров и режиссеров не получается наиболее эффективно передать атмосферу Советского Союза.

«Может быть, потому что раньше было больше свидетелей тех событий. Сейчас много “специалистов”, которым то пушка не та, то не так портупея висит», — высказался Кот.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Анатолий Кот
Анатолий Кот
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерч 2
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из мультфильма «Гадкий я 4»
Гадкий я 4
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Редкая птица»
Редкая птица
Трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь